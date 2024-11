Erik Rubín despide a su madre Myra Milaszenko

Erik Rubín, exintegrante de Timbiriche, despidió a su madre Myra Milaszenko con un emotivo mensaje, a través de su cuenta de Instagram.

“No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto”, se lee en la publicación que hizo Erik Rubín, acompañada de una fotografía de ambos.

En dicha publicación se leen también las muestras de apoyo para el cantante, mensajes de aliento sus seres más allegados, entre ellos Andrea Legarreta, su expareja.

“Peloncito amado, aquí contigo y para ti. Para toda tu familia que es la mía… Ya te lo dije y lo repito, el amor de mamá es eterno, infinito. Myra hermosa siempre vivirá en ti”, escribió la conductora del programa Hoy.

“Myra vivió al máximo, ahora nos toca seguir sus pasos y disfrutar cada instante de nuestra vida. Te quedas viviendo en nuestros corazones adorada Myra, gracias por tu amor y cariño”, escribió su hija Mia Rubín.

“Mucha luz y abrazos a ti y tu familia en este momento difícil, no hay palabras pero sabes que te quiero mucho mi Erick”, escribió por su parte Paulina Rubio. Sebastián Ruli, Mario Bezares, el último ganador de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley, Odalis Ramírez, entre otras personalidades del entretenimiento se sumaron al momento de apoyo.

¿De qué murió la mamá de Erik Rubín?

La madre del cantante y productor musical tenía 73 años, murió después de ser hospitalizada hace algunas semanas.

En octubre, Andrea Legarreta explicó que Milaszenko se encontraba grave después de una operación en la que se le extirpó un pulmón, a causa de un tumor. Incluso, fueron solicitados donadores de sangre.

A pesar de que la operación fue satisfactoria, el cantante confirmó la noticia. “Nuestra querida Myra, ahora el descanso te acompaña, te despedimos con mucho amor”, se lee en una imagen que compartió.