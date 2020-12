Erik y Mia Rubín dan nuevo aire a temas de Timbiriche

Mia Rubín ha crecido rodeada de los reflectores y la música gracias al trabajo de sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta. Apenas con 15 años, la joven realizará su debut como cantante con Raíces, un concierto vía streaming que ofrecerá junto a su papá.

“Ha sido emocionante pensar que voy debutar como cantante porque es algo que soñé desde niña. Y hacerlo con mi papá, que tiene años de experiencia y que lo admiro y lo amo con todo mi corazón, ha sido increíble”, cuenta la joven cantante en entrevista.

Desde hace más de tres meses, padre e hija han trabajado en adaptar algunas canciones de Timbiriche como Si no es ahora o Muriendo lento para adaptarlas a sonidos latinos y urbanos, lo cual es la columna vertebral de este proyecto musical que podrá verse hoy en vivo por Cinépolis Klic.

“Estas son canciones súper emblemáticas y han marcado a muchas personas, incluso de mi generación debido a los papás. Yo tengo muchos amigos que siguen escuchándolas por lo importantes que fueron y me tiene emocionada darles voz porque las he escuchado miles de veces en el escenario y ahora me toca cantarlas”, dice Mía al teléfono.

Erik Rubín ha llevado la batuta de este proyecto desde que la empresa de streaming le propuso unir su voz junto a su hija. El show incluirá canciones de su carrera junto a Timbiriche, como solista y algunos temas que hizo en el proyecto Sasha, Benny y Erik, por lo que para él, el mayor compromiso ha sido respetar la esencia de estas canciones y brindarles un sonido que se adecúe a las tendencias actuales.

“Hemos hecho un ejercicio para ver cuáles canciones sí quedaban en una nueva versión, porque no se trata de un palomazo. Por ejemplo, Princesa tibetana es una canción que no puedes sacar de su estilo pop rock, pero las que elegimos están ahí porque sentimos que cabían perfecto; las versiones van desde el bolero, la bachata y lo latino. Cada beso hasta suena mejor que la versión que teníamos”, dice el cantante soltando una risa.

Erik Rubín define Raíces como “un proyecto con estrella”, pues aunque apenas se estrena este sábado, ya se tiene planeado continuar con otras variantes: “Queremos sacar un disco juntos el próximo año y hay interés de un empresario por comprarnos la gira”.

El concierto vía streaming incluirá las canciones Veneno, Te lo dije y La flecha, que serán tres temas originales interpretados por padre e hija. “Esta es la primera tanda que hemos hecho con temas a la medida para Mia. Pero ella ya tiene tiempo componiendo y hemos trabajado con canciones que tenemos por ahí y que sacaremos más adelante”.

Tras este proyecto, Mia Rubín planea iniciar su propia carrera como solista. En su mente está crear música que funcione como “un bálsamo de amor” para los escuchas, por lo que pensar en géneros o tendencias musicales no es una opción.

“La industria ya está muy mezclada y los géneros se van distorsionando cada vez más. Quisiera hacer un poco de todo mientras suene correcto para mi voz”, concluye.