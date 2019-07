Ernesto Laguardia, del galán de telenovelas a travesti

Ernesto Laguardia, regresa al cine después de 22 años y lo hace por partida doble, ya que este año, el actor participará en dos filmes, a la par que protagoniza la puesta en escena La homofobia no es cosa de hombres , en la cual interpreta a un travesti.

“Ahorita tengo una película en España, que acabo de terminar, se llama El niño Dios , padrísima, es sensacional”, expresó el actor de la cinta con la cual regresa al mundo del séptimo arte, después de más dos décadas, antes había participado en Principio y fin, Novia que te vea y De noche vienes Esmeralda.

También actuará en Lucha de gigantes , la próxima película del director Humberto Hinojosa, famoso por dirigir Luis Miguel: La serie , al respecto el actor nos cuenta como se dio esta participación.

“Un día estaba cenando Jorge Mondragón con Humberto y éste le dice que está buscando un personaje ícono de la televisión para su película, y le pregunta, ¿a quién le llamamos? y Mondragón dice a Ernesto Laguardia, me hablan, me cuentan de la historia y yo digo, claro que sí, me encanta; dentro de la película me interpreto a mí mismo, está muy padre”, explicó.

A la par de estos proyectos, el actor se encuentra protagonizando a lado de Gabriel Soto, Juan Soler, Alexis Ayalay Ana Patricia Rojo, entre otros, la puesta en escena La homofobia no es cosa de hombres , la cual refleja la discriminación que sufre este sector de la sociedad, pero el actor aclara que la obra “no es una bandera pro gay, es por el respeto y la tolerancia, para hacer crecer de una mejor manera a nuestra sociedad, son una serie de monólogos que hablan de un caso en especifico, con una problemática que se tiene que decir”, mencionó.

En la obra, Laguardia interpreta a un travesti, algo que para él fue “un reto muy padre, ya que es un personaje muy complejo, que realmente deja a los espectadores reflexionando; yo en lo particular no pertenezco a este mundo homosexual, sin embargo respeto y ese es el mensaje de la obra hay que entender y ser tolerantes”, manifestó el protagonista de las telenovelas Quinceañera, Los parientes pobres o Alondra .

El artista mencionó que su familia lo apoya en este proyecto y que hasta bromean con él. “Mi esposa me dice `que padre que te animes a hacer estos personajes, nada más no te vayas a poner mi ropa´”, externó.

El actor destacó el arduo trabajo que hace Javier de la Rosa, para caracterizarlo, la transformación es tan detallada, que la gente no cree que él interprete a ese personaje. “Una vez, alguien le comentó al director `se me hace una falta de respeto que Ernesto no se haya presentado en la obra` y cuando les dicen que yo soy el travesti, exclaman `no, no puede ser ‘y eso me da mucho gusto porque eso quiere decir que cuando demuestras que eres actor la gente responde, en una época donde los actores duran dos años, yo llevo cuarenta y cuatro, y creo que es por el amor y la entrega que le tengo a esta profesión”, finalizó.