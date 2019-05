"Es un chivo expiatorio", Pamela Anderson defiende a Julian Assange

La actriz y activista política Pamela Anderson publicó una carta en la que defiende al fundador de Wikileaks, Julian Assange, perseguido por la justicia estadounidense, al considerarlo el "chivo expiatorio" para justificar la victoria electoral del presidente Donald Trump.

"¿Así que ustedes dicen que Julian Assange interfirió en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, dejen que les diga la verdad", inició Anderson su escrito publicado por el diario digital The Daily Beast.

Según la actriz, "la saga completa de la 'intervención extranjera' es fundamentalmente absurda y la opinión general está fundamentalmente equivocada".



"Nadie interfirió con el derecho de los votantes a informarse libremente, elegir a su propio candidato y hacer que su voto cuente, ni Julian, ni WikiLeaks, ni los rusos", consideró.

Para Anderson, lo "único" que sucedió en las elecciones presidenciales de 2016 fue que la filtración de información real sobre la conducta y la personalidad de la candidata demócrata, Hillary Clinton, "dañó su campaña" y "pudo haber causado su derrota".



"¿Y qué? Eso es democracia. ¡Dejen de quejarse y crezcan!", demandó.



Además, en su carta aseguró que quienes consideren que el informe sobre la trama rusa elaborado por el fiscal especial Robert Mueller prueba la culpabilidad de Assange, tienen un planteamiento erróneo.

"Solo dice que trató de 'oscurecer' sus fuentes, como haría cualquier periodista serio, y de 'divulgar' información en momentos que resultaron beneficiosos para la campaña de Trump", razonó.



Anderson añadió que los acontecimientos por los que se critica a Assange se enmarcan en el funcionamiento habitual de una democracia como la estadounidense.

La intérprete señaló tres "hechos básicos" de las democracias: Que los líderes son elegidos por la población entera y no por una élite, que los candidatos deben afrontar informaciones negativas durante el proceso competitivo y que los periodistas extranjeros, aunque no tengan derecho a votar, tienen derecho a opinar, comentar y publicar información que sea relevante y real.



"¿Entonces dicen que Julian es el culpable de la derrota de Hillary? Bueno, entonces tengo noticias para usted: cuando se reveló la verdad sobre Hillary, a la mayoría de los votantes no les gustó lo que vieron. ¿Julian reveló la evidencia? Claro, eso es lo que hacen los periodistas de investigación", sostuvo.

Pero Anderson insistió en que ese no debe ser un motivo para la persecución judicial de Assange, ya que, añadió, "eso es lo que los dictadores represivos hacen".



"Se trata de aceptar la responsabilidad, tanto por nuestros fracasos como por nuestra integridad. Una vez que somos lo suficientemente sabios, fuertes y dignos para no disparar al mensajero, sino para darle la bienvenida como nuestro maestro, solo entonces podemos gobernar sin ser corrompidos por el poder, en servicio a nuestra comunidad", finalizó.