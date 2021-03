Es una incertidumbre el no saber si regresaremos al teatro: Rogelio Suárez

Ha pasado casi un año desde que Rogelio Suárez se subió a un escenario para ofrecer una función de teatro. Recién había estrenado los musicales Mentidrags y Hoy no me puedo levantar cuando la pandemia inició y todas las funciones fueron canceladas.

“Nos dijeron que sería un mes. Uno hasta lo pensó como de vacaciones, y después de 15 años de no tomar descanso parecía buena idea pasar tiempo con la familia o algo así. No sabíamos lo que se avecinaba. Y a un año, te puedo decir que se vive rarísimo porque es una incertidumbre de no saber si regresamos o no”.

El actor celebra que finalmente el semáforo naranja permita la apertura de los teatros, aunque el límite de aforo del 20 por ciento no permite que las producciones para las que trabaja vuelvan este mes. “No es suficiente para el costo beneficio de las compañías. Desafortunadamente aún no podemos regresar pero ya se ve una luz al final del túnel”.

Hace siete meses comenzó a dar clases en Sisu Conecta, una escuela de teatro musical en línea donde actores bailarines y coreógrafos profesionales comparten sus conocimientos con los estudiantes. Esta plataforma surgió como una opción de trabajo cuando en el primer semáforo naranja el teatro no fue de las actividades que volvió inmediatamente.

“Se siente feo que digan que lo que haces de tu vida no es esencial cuando es a lo que te dedicas. Es muy raro y difícil tratar de hacerle entender a la gente que el teatro es esencial porque la cultura es esencial para nuestras vidas”.

Para Suárez el teatro es más necesario ahora que nunca para motivar a la gente a forjarse criterios ante las problemáticas que se viven en México. “La cultura te genera una opinión, no borregueas la experiencia que vives. Y eso hace que el teatro, te forma un criterio”.

Antes de volver al escenario de manera presencial, Rogelio Suárez aparecerá en el streaming de Si nos dejan, musical producido en 2011 e inspirado en clásicos de la música ranchera y la época de oro del cine mexicano, cuya grabación será retransmitida hoy 6 de marzo por la plataforma Ticketmaster Live.

