Chef Esdras Ochoa llega hasta el programa de Netflix, The final table

Esdras Ochoa, chef nacido en Ciudad de México, quien desde los 6 años vivió en Mexicali y al tiempo se fue con su familia a radicar a Calexico, California, es uno de los 24 expertos en la cocina en ser seleccionado para participar en el programa Final Table -Todo el mundo a la mesa-, que desde el 20 de noviembre del año pasado puede verse en la plataforma Netflix.

En entrevista EXCLUSIVA con LA VOZ DE LA FRONTERA, Ochoa compartió emocionado sus inicios en el mundo culinario, hasta llegar a estar dentro de los 24 chefs expertos en participar en Todo el mundo a la mesa.

Durante la entrevista desde las cabinas de ABC Radio, menciona sobre la importancia de disfrutar los retos, ya sean buenos o malos, ya que lo han ayudado a balancear las cosas en la vida y llegar hasta donde ahorita se encuentra.

“Al salir de la preparatoria me fui a vivir a Washington a hacer una misión por mi iglesia durante dos años; saliendo de ahí me fui a Los Ángeles a buscar mi sueño como diseñador de modas, me gusta mucho la ropa, el arte, el lado creativo ha sido mi fuerte. Terminé la escuela y mientras trabajaba en un casino en Los Ángeles y en 2009 perdí mi trabajo, por necesidad lo primero que vino a mi mente fue vender tacos en un estacionamiento por la calle, en ese momento había puestos en la calle, pero al estilo del centro del país. Yo lo que quería hacer eran tacos “perrones”, a las brasas, con sus tortillas de harina y maíz; había ocasiones en que la gente esperaba hasta una hora para pedir tacos, nos visitaba gente de muchas nacionalidades; pegó el concepto que nosotros traíamos y ahí descubro mi pasión por la cocina”.

Con este concepto Esdras Ochoa fue seleccionado como el mejor de Los Ángeles de entre 30 mil lugares gracias a su trabajo, tenacidad y buena voluntad.

“Al tiempo nos quitaron el changarrito que habíamos puesto y abrí oficialmente Mexicali Taco & Co en Chinatown de Los Ángeles, después arranqué el restaurant Salazar, es al aire libre y en 2017 fue votado como uno de los mejores diez restaurantes de Estados Unidos por la revista GQ. La verdad yo les digo a todos que mis tacos son buenos para quitar el hambre, pero toda la historia que hay detrás, la trayectoria y la pasión es lo que se vende, lo que apoyan los clientes”.

Esdras actualmente está al frente de los restaurantes Mexicali Taco & Co y Salazar en Los Ángeles, Ca; 11 Westside en Hong Kong y recientemente gracias al programa de televisión Final Table junto a su compañera Amninder Sandhu abrieron en India el restaurante Sancho’s.

Al cuestionarle sobre cómo había decidido abrir un restaurante en Hong Kong el rey del taco nos cuenta, “cuando salió el proyecto de Salazar fue algo muy grande en Los Ángeles, gracias a eso se me dio la oportunidad de abrir en Hong Kong, me encanta su cultura, la gente, la comida”.

Al estar en Hong Kong al frente del restaurante 11 Westside tiene oportunidad de conocer al chef Rafa Gil con quien en 2017 hizo pareja en la grabación del programa Final Table.

Esdras comparte que la invitación de participar en Final Table se dio a través de un correo electrónico que recibió de la producción. “Yo pensé que me estaban vendiendo una suscripción porque me habían enviado muchos correos electrónicos, era para invitarme y la producción quería conocerme, es ahí donde me convencen para hacerlo; lo esencial es que exista una química entre los participantes y es como decido llevar a mi amigo Rafa Gil para trabajar juntos en eso”.

Las grabaciones de Todo el mundo a la mesa se realizaron en 2016 en los estudios de Sony en Los Ángeles, Esdras comparte que no saben en ese momento quiénes serían los demás contendientes, “llegué y vi a las grandes leyendas de la cocina, me puse muy nervioso, pero el ánimo que nos dábamos Rafa y yo nos hizo continuar”.

En la competencia los chefs contienden con platillos representativos de nueve países, siendo el primero México, para luego continuar con España, Reino Unido, Brasil, India, Estados Unidos, Italia, Japón y Francia, todo a través de sus distintos ingredientes, degustar la historia y la pasión de cada uno de los talentos que aparecen en los nueve capítulos de Final Table.

En cada uno de los capítulos los participantes se afrontan a dos retos. En la primera fase conocen a tres embajadores del país en turno y sus críticos gastronómicos, quienes retan a los chefs a preparar un platillo representativo. Los tres platillos que no cumplieron con las expectativas de los embajadores tienen que enfrentarse en el desafío final, donde tienen que cocinar frente a una leyenda de la gastronomía de cada país.

“Las grabaciones eran una locura, lo que era real 100% es el tiempo en cocinar, pase lo que pase la hora de preparación sigue en pie; para un episodio durábamos muchas horas en la grabación. Nosotros –spoiler- salimos de la competencia en el episodio nueve, yo tomé como un cumplido el comentario de la juez francesa Anne-Sophie Pic de querer más salsa para el huevo que en ese momento era el ingrediente para no salir de la competición”, platica muy emocionado.

Los 24 participantes en Final Table son evaluados por un jurado conformado por Enrique Olvera, Andoni Aduriz, Clare Smyth, Helena Rizzo, Vineet Bhatia, Grant Achatz, Carlo Cracco, Yoshihiro Narisawa y Anne-Sophie Pic.

El suspenso del concurso, la personalidad de cada uno de sus chefs protagonistas, el formato seriado, la posibilidad de ver toda la carrera gastronómica de sus protagonistas. Cabe mencionar que el conductor del programa es el editor de la revista Bon Appétit, Andrew Knowlton.

Al cuestionarlo con quién de sus compañeros mantiene contacto o una amistad, Esdras menciona, “Rafa es mi hermano, mi gran cuate; Amninder Sandhu, la chef de la India, es como una hermana para mí; Shane Osborn tiene un restaurant en Hong Kong y en ocasiones nos visitamos y Mark Best es un tipazo”.

Ya por último le preguntamos quién era su gallo para ganar la competencia y sin dudarlo anunció al chef australiano Mark Best.

Gracias al programa la gente lo reconoce en los diferentes países a los que ha viajado últimamente, sus restaurantes han tenido más afluencia de la normal, se le dio la oportunidad de abrir un espacio gastronómico en India, ha recibido invitaciones para cocinar en diferentes restaurantes, así como participar en diferentes producciones televisivas en Los Ángeles.