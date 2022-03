Esmeralda Pimentel alza la voz por la tolerancia y empatía

Esmeralda Pimentel se considera una actriz que está en constante cambio, y busca proyectos en los que pueda compartir con grandes talentos, para conocer nuevas formas de pensar.

Recientemente tuvo la oportunidad de acercarse a otro aspecto de la migración, gracias a su participación en la cinta Al límite de la venganza, que plasma un mensaje de tolerancia, algo que la actriz considera indispensable para lograr un cambio.

“Si vemos hacia atrás en la historia de los políticos, nos damos cuenta que hay cosas que se van a repetir y se van a seguir repitiendo eternamente, pareciera que está destinado a ser así, con esa firmeza para dividir”, comentó en entrevista.

“Hay que atrevernos a cuestionar esas creencias, y en lugar de dejarlo hacia afuera, debemos ver cuál es nuestra aportación a ese problema y hacernos responsables, cómo nos estamos involucrando realmente”.

La cinta de Connor Allyn, tiene lugar en la frontera entre México y Estados Unidos, y sigue la historia de Jackson, un joven promesa del beisbol, cuya vida cambia cuando asesina por accidente al hijo de un migrante mexicano.

Cuando es perseguido por la policía de Texas, huye en su caballo para evitar ser detenido, pero la culpa lo acompaña y decide enmendar su error viajando a Guanajuato, de donde provenía la familia migrante.

La actriz platicó que desde hace varios años acostumbra ir a refugios de migrantes, para conocer sus historias de primera mano. En su opinión, esta práctica de acercarse a ellos es algo que todos deberían hacer, ya sea en un refugio o simplemente al cruzarse con ellos por la calle, pues de esa manera podremos conocer el trasfondo de la problemática.

“Cuando fui hace muchos años por primera vez a una casa de migrantes en la Ciudad de México, había un chico, Bryan, que solamente quería pasar cocaína para tener dinero, porque jamás lo había tenido, no sabía qué se sentía. Y había otras personas intentando persuadirlo de que no lo hiciera, pero él decía ‘quién eres tú para juzgarme, que has tenido toda esta vida de privilegio, has estado a salvo, has tenido un techo y un hogar’”, comentó.

El guión fue escrito por Jake Allyn, quien además interpreta el papel de Jackson, y basó parte del contexto de la historia en su infancia creciendo en Texas. El actor señaló que, tal como busca mostrar en la cinta, la migración es un tema que toca a ambos lados de la frontera, por lo que es importante conocer ambas caras de la moneda.

“Algo que tienen en común es que causan problemas de política, pero también problemas humanos, siempre ha causado dos partes que no se gusten una a la otra, e incluso que se odien. Queríamos mostrar que las fronteras son líneas, y podemos componer las cuestiones políticas, una vez más que nos entendamos a nivel humano”.