"¿Están listos?", Papa Roach alista concierto en México

Papa Roach volverá a México próximamente como parte de su gira Crooked Teeth.

Así lo anunciaron a través de su cuenta de Twitter donde no dieron detalles sobre su plan pero si dejaron ver que el concierto se realizará muy pronto.

México we just found out that we are coming to play for you. Announcement will be soon! Are you ready? 🇲🇽 #CrookedTeethWorldTour — Papa Roach (@paparoach) 31 de marzo de 2018

"México, nos acabamos de dar cuenta de que regresaremos para tocar para ustedes. Pronto se hará el anuncio, ¿están listos?", escribieron.

Entre los rumores que circulan en redes resalta uno que apunta a que se presentarían en el Knot Fest, que tentativamente se realizaría a principios de noviembre.