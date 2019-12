Estas son las mexicanas más taquilleras de 2019

No es sorpresa que la comedia es el género dominante en la taquilla del cine mexicano. No se aceptan devoluciones, protagonizada y dirigida por Eugenio Derbez, es la película con mayores ganancias en la historia del cine nacional, sumando 600 millones de pesos; un poco detrás está Nosotros los nobles, con 340 millones de pesos, ambas estrenadas en 2013.

Pero este año, el cine mexicano y el género de comedia, lograron dos hazañas. Según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), las películas producidas en nuestro país lograron vender 33.6 millones de boletos en taquilla, un máximo histórico; asimismo, 13 de las cintas estrenadas lograron superar el millón de espectadores en todo el año.

Del total de esas historias, 12 fueron películas de comedia y una animada. No manches Frida 2 se convirtió en la película con mayor recaudación, al sumar 329 millones de pesos; atrás estuvo Mirreyes vs godínez, que acumuló 238.6 mdp. Ambos filmes se convirtieron respectivamente en el tercer y el quinto lugar de las películas más taquilleras del cine mexicano.

“Indiscutiblemente en el cine comercial, aquel que funciona como pasatiempo, el fuerte claro son las comedias, es el género que ha encontrado una respuesta del público desde hace tiempo”, afirma Nelson Carro, crítico de cine y director de difusión y programación de la Cineteca Nacional.

“Su éxito proviene del público que va al cine exclusivamente como una forma de entretenimiento, para ocupar dos horas de su tiempo con su novia, sus amigos o familia, pues lo que buscan es llenar un tiempo libre, no quiere que la película le diga nada o que le preocupe”, dice el especialista.

El director Humberto Hinojosa, quien luego de presentar dramas como Oveja negra o Camino a Marte estrenó este año la comedia Un papá pirata, afirma que este fenómeno viene de la necesidad del público de extraerse de la realidad, pues “hay otros temas más sensibles que no se puede esperar sean tan comerciales como las comedias románticas, que el público arropa muy bien”.

Que el público se envuelva y reciba fácilmente estas historias tiene también que ver con “cómo ha crecido y el tipo de cultura que tiene”, pues tanto en televisión como en cine, la risa siempre ha predominado en las temáticas, añade Hinojosa.

En la última década seis películas de comedia han sido las más vistas en su año de estreno: No eres tú, soy yo (2010), No se aceptan devoluciones (2013), La dictadura perfecta (2014), ¿Qué culpa tiene el niño? (2016), Hazlo como hombre (2017) y No manches Frida 2 (2019), Nelson Carro reconoce que el éxito del género no es algo nuevo y que más bien tiene que ver con que es más sencillo producir estas historias.

“Recuerdo La risas en vacaciones, que tuvo como ocho películas y estuvieron en los primeros lugares. Su éxito tiene que ver con lo que le divierte a una parte importante de la población. Pero esto no necesariamente es algo novedoso porque en el cine de Hollywood o de Francia también ocurre. La diferencia es que México no tiene fortaleza en otros géneros, como el de superhéroes, por razones obvias –que tienen que ver con presupuesto–”.

Carro afirma que México ahora tiene un momento importante en su cinematografía, pues por un lado está el éxito comercial de estas historias y por otro el reconocimiento internacional de las “llamadas películas de autor, que son historias de preocupaciones personales, que transmiten una visión del mundo como pueden ser las cintas de Arturo Ripstein, Amat Escalante o Carlos Reyagadas”, dice.

Aunque la comedia dominó este año, para 2020 la cifra podría igualarse o incluso superarse, pues se tiene previsto el estreno de cintas como El mesero, con Vadhir Derbez; Cindy la regia, protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro; Me casé con un idiota, protagonizada por Alfonso Herrera y Paulina Gaitán, así como las secuelas Matando cabos 2 y Veinteañera, divorciada y fantástica, entre otras.

Películas mexicanas más taquilleras 2019

No manches Frida 2 - 329.2 MDP

Mirreyes vs Godínez - 238.6 MDP

Tod@s caen - 136 MDP

Perfectos desconocidos - 123.3 MDP

Dulce familia - 112.6 MDP

La boda de mi mejor amigo - 100.1 MDP

Solteras - 67.7 MDP

Como novio de pueblo -60.1 MDP

Día de muertos - 59.7 MDP

En las buenas y en las malas - 59.3 MDP

Guadalupe reyes - 55.6 MDP

Mentada de padre -54.3 MDP

#LadyRancho -51.2 MDP