Aquí las primeras imágenes de la serie Drácula de Netflix

En una de las series que nadie necesitaba, pero seguramente romperá moldes, Netflix dio a conocer su nueva producción "Drácula" en colaboración con la cadena BBC y el creador de Sherlock.

A la par de haber revelado un poco sobre esta nueva entrega, también dieron a conocer al actor elegido que interpretará a Vlad Tepes (mejor conocido como el Conde Drácula), se trata de Claes Bang, conocido por The Square y The Bridge

Foto: Internet

La plataforma ha compartido las dos primeras imágenes de la serie y lo que sabemos hasta el momento es que Claes compartirá pantalla con Lyndsey Marshal (The League of Gentlemen), Chanel Cresswell (This Is England), Matthew Beard (An Education), Lydia West (Years & Years), Paul Brennen (Happy Valley), Sarah Niles (Catastrophe), Sofia Oxenham (Poldark), John McCrea (God’s Own Country), Phil Dunster (Humans) y Millicent Wong.

De manera oficial ya se ha anunciado la participación de John Heffernan, Joanna Scanlan, Dolly Wells, Sacha Dhawan, Jonathan Aris, Morfydd Clark y Nathan Stewart-Jarrett.

Los directores para cada episodio serán Jonny Campbell (Westworld), Damon Thomas (Killing Eve) and Paul McGuigan (Sherlock), y la serie contará con tres episodios de 90 minutos cada uno, con todo el estilo visual y narrativo de Sherlock.