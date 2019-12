Estas son las series que se coronaron en 2019

No es sorpresa para nadie que las series de televisión son hoy en día las que mayor conquista tienen dentro de la audiencia. Desde que Netflix comenzó a realizar programas como House of cards u Orange os the new black, en 2013, y el incremento de plataformas de streaming explotó, la producción de series ha ido en incremento.

“Ahora creo que es más difícil encontrar maravillas”, considera Alexandra Bretón, especialista en televisión. “Netflix aún tiene sus joyitas pero ya no tantas como antes, porque hay demasiado ahora y eso provoca que el televidente se pierda; ahora mucho está escondido en un montón de historias muy ligeras o que no tienen fondo”, explica.

OMG! ¡Crece la polémica! Diputados de Brasil citan a Netflix por serie de Cristo gay

Bretón destaca que 2019 fue un año de gran variedad en la televisión, donde las series “han ido transformando sus formatos, ahora son producciones que duran menos –entre 28 y 30 minutos– y con menos capítulos por temporada –entre seis y ocho episodios–, pero hubo muchísimas series que valieron la pena”. Por eso es que aquí quisimos hacer un rank con lo mejor de este año.

Chernobyl

Justo antes de councluir el éxito de Game of thrones, HBO sacó una carta extra con esta serie que ha sido aclamada por la crítica. Para Arturo Magaña, explica que con esta serie, el canal de televisión “demuestra el enorme talento que posee para narrar una historia profundamente impactante y perfectamente filmada. A través del inolvidable accidente ocurrido en Chernóbil en 1986, la serie muestra quizá la peor tragedia ocurrida alrededor de aquel evento: la poca capacidad del ser humano para aceptar que se ha equivocado”.

Unbelievable

Protagonizada por Kaitlyn Dever, Toni Collette y Merritt Wever, esta serie “muestra el caso de la vida real de una chica que no creía que la habían violado y que fue clave para descubrir el caso de un violador serial”, define Alexandra Bretón.

Para Arturo Magaña, esta historia nominada ahora a cuatro Globos de Oro, es “un reflejo duro y descarnado de algo que no deberíamos olvidar nunca, especialmente en los tiempos que vivimos. A través de una Kaitlyn Dever, espectacular, el show de Netflix consolida una historia indignante pero poderosa sobre la importancia de creerle a una víctima de acoso y abuso sexual.

Servant

Uno de los debuts televisivos este año fue la plataforma de Apple+, en donde se estrenó esta serie producida por M. Night Shyamalan “y que fue la segunda carta fuerte después de The morning show”, dice Bretón. La serie, considera, “tiene el ingenio y la agudeza de Shyamalan sin que él se meta y lo arruine. Se trata de una serie de terror psicológico, donde las ideas te las haces tú mismo”, en una historia sobre una pareja que pierde a su bebé y recibe a una nana misteriosa.

LimeTown

Facebook Watch también está realizando historias de calidad, para muestra LimeTown. Bretón rescata esta historia “basada en el Podcast con 10 millones de descargas, donde Jessica Biel es productora, que además lo hace muy bien –ya la vimos anteriormente en The sinner–. Es una serie donde ella es una periodista que busca resolver el misterio de un pueblo desaparecido. Con 28 minutos de duración, la verdad es increíble que mantenga con una tensión así en ese tiempo”.

Doble Vía Netflix cierra 2019 reescribiendo la forma de ver televisión

Danni who?

Producida en México por Paramount, esta serie destaca porque “nunca antes en México se había visto una serie de ciencia ficción”, afirma Bretón. “Es estelarizada por mujeres y está bien realizada: Argos –la productora– está bien controlada, la música es espectacular, la continuidad es perfecta, tiene presupuesto y a cinco actrices que excelentes”. La historia gira en torno a la desaparición de una niña que al parecer tiene una conexión con seres fuera de este planeta.

Euphoria

Una de las series que más dio de qué hablar fue esta producción de HBO protagonizada por Zendaya. Magaña considera que “pocas veces se le habla al público joven de forma tan honesta y sincera sobre un tema necesario siempre: las enfermedades mentales y las consecuencias de su presencia en un momento tan complejo como la adolescencia. La serie no se toca el corazón en demostrarnos las consecuencias de vivir mundo indolente que prefiere ignorar las consecuencias que carcomen a la juventud poco a poco”.

The morning show

Esta fue la primera gran apuesta de Apple+ para introducirse en el mundo del streaming y ahora se encuentra nominada a tres Globos de Oro. La serie hace una exploración al “decadente pero apasionante mundo de la televisión matutina, el show protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon muestra el lado más oscuro de los seres humanos, dispuestos a todo cuando su felicidad, su poder y estabilidad se ponen en riesgo”, detalla el especialista.

Years and years

Distribuida por BBC y HBO, esta miniserie de seis capítulos está nominada a tres Critics Choice Award, incluyendo Mejor Serie Limitada. La historia, afirma Bretón, es “una trama muy actual donde cuentan cómo la política se está deschavetando: son las elecciones de Primer Ministro y gana una en Inglaterra una mujer que es similar a Donald Trump, entonces empieza a cambiar muchas cosas como temas de migración”. La historia sigue a una familia en un momento crucial en medio de estos cambios, donde también se aborda el tema de la tecnología “y cómo su vida va evolucionando con ello”.

Brooklyn Nine-Nine

Aunque su historia comenzó en 2013, este año la serie de comedia llegó a su séptima temporada este año. “Hay una razón por la que este show es el favorito de personalidades como Guillermo del Toro”, afirma Magaña, eso tiene que ver con “la honestidad, la autenticidad y la química tan entrañable que existe entre los miembros de la comisaría presidida por el capitán Raymond Holt en Nueva York”, por lo que se “ha consolidado uno de los shows de comedia más exitosos de los últimos años que, temporada tras temporada, logra superarse a sí mismo”.

Foto: Especial

Game of thrones

Para cerrar esta lista, el equipo de El Sol de México ha incluido la octava y última temporada de Game of thrones. No sólo por significar el cierre de una de las series más importantes de los últimos años, sino porque se volvió el último fenómeno televisivo surgido en la televisión lineal y que atravesó el origen del streaming. Después de ganar como la Mejor Serie de Drama en los Premios Emmy, la producción de HBO aspira a cuatro Critics Choice Awards y un Globo de Oro en la temporada de premios 2020.