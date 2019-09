Estas son las series que tendrán su última temporada y dirán adiós a Netflix

La plataforma de streaming más popular del momento dirá adiós a algunas series y será en 2020 cuando podrás ver sus últimas temporadas.

El motivo no es precisamente una cancelación sino que varias de ellas llegarán a la conclusión de sus historias.

Así que sin más preámbulo, aquí te enlistamos las series próximas a finalizar para que las despidas como se debe.

Dark

La tercera temporada será el fin definitivo de la serie, la cual tendrá ocho episodios que se estrenarán probablemente en 2020.

Fuller House

La serie que hizo famosas a las hermanas Olsen terminará en su temporada 5. La nueva versión sin las gemelas, no tiene fecha de estreno, pero de acuerdo a Forbes, los últimos 13 capítulos se prevé salgan a la luz en los próximos meses.

Glow

La serie femenil anunció su despedida con su cuarta temporada, cuyo programa acumuló varios reconocimientos, convirtiéndose en una de las mejores series de comedia de Netflix.

Lucifer

Con la quinta temporada, Lucifer finalizará par el año 2020. Tendrá un total de 16 capítulos.

La casa de las flores

La serie mexicana de Manolo Caro incorporará a nuevos personajes en su segunda temporada que habría de continuar hasta una tercera. Es posible que ya no veamos algunos personajes como Paulina de la Mora, interpretada por Cecilia Suárez.

13 reason why

La tercera y última temporada se centra en intentar resolver el misterio de quién asesinó a Bryce Walker, villano de las dos primeras temporadas, pues fue quien violó a Jessica Davis y martirizó a Hannah Baker hasta impulsarla al suicidio.

Trinkets, Grace and Frankie, The Ranch y The Rain son otras series que también dirán adiós a la plataforma digital.