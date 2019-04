Estas son todas las escenas post-créditos del Mundo Marvel previo al estreno de Avengers: Endgame

Avengers: Endgame está próxima a estrenarse, siendo para muchos el final de una historia que lleva más de 10 años en marcando la senda del éxito y formando parte de los pasajes históricos del séptimo arte.

Como es habitual, Marvel siempre ha sabido crear el preámbulo adecuado para que la audiencia no empiece desde cero y pueda disfrutar se una de las películas más esperadas en los últimos tiempos. Gossip

Por lo tanto, a través de su cuenta de Twitter, crearon un HILO en el que se encuentran todas las escenas postcréditos de las películas de Marvel Studios, que comienzan desde la película The Incredible Hulk, hasta Captain Marvel.

Al momento, el tuit original tiene más de 100 mil retuits y 260 mil likes, los videos en cuestión ya rebasan el millón de reproducciones, a siete horas de que fuera publicado.

Las escenas postcréditos se volvieron parte trascendental de las películas del Mundo Marvel , volviéndose casi una especie de canon en las películas de super héroes; en ellas había un guiño que conectaba con las próximas películas de Marvel.

Sin más, aquí tienes todas las escenas post créditos compartidas por Marvel:

Iron Man y The Incredible Hulk:



“What if I told you we were putting a team together...” pic.twitter.com/6fvpAvd9kL — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Iron Man 2 “Sir, we found it.” 🔨 pic.twitter.com/Dv4pURzD1z — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Thor “Well I guess that’s worth a look.” pic.twitter.com/iPZOnhBZzA — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Captain Amércia: The First Avenger “You here with a mission sir?” pic.twitter.com/aynOatBSL6 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

The Avengers The Avengers

Iron Man 3 “You with me?” pic.twitter.com/V4FNKC9ia1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Thor: The Dark World “One down, five to go.” pic.twitter.com/hY7PgVzhw4 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Captain America: The Winter Soldier “Sooner or later they will meet the twins.” pic.twitter.com/u2Ec5sUZYk — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Guardians of the Galaxy 🦆 pic.twitter.com/MsBI17F96W — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Avengers: Age of Ultron “Fine. I’ll do it myself.” pic.twitter.com/eOXelWUHXh — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Ant Man “We’re on our own.” pic.twitter.com/bxRU1h1C8o — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Captain América: Civil War “You know if they find out he’s here, they’ll come for him.”



“Let them try.” pic.twitter.com/UmFJzH15Ou — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Doctor Strange “Allow me to help you.” pic.twitter.com/PkAExIy7Qb — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Guardians of the Galaxy Vol. 2 “And now I know how Yondu felt." pic.twitter.com/YeSEcKfiFv — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Thor: Ragnarok “I wouldn’t worry, brother. I feel like everything is going to work out fine.” pic.twitter.com/4CvS1u0OEP — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Black Panther https://twitter.com/MarvelStudios/status/1120358452113465344?s=20

Avengers: Infinity War 📟… pic.twitter.com/V5MhEVGjD6 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019

Ant Man and The Wasp “Guys?!” pic.twitter.com/Yrt6MREuTt — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2019