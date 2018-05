¡Habemus cartel del Corona Capital 2018! Vienen Lorde, Robbie Williams e Imagine Dragons...

¡La espera terminó y habemus cartel del Coronal Capital 2018!

Este lunes se dieron a conocer los artistas y bandas que actuarán los próximos 7 y 18 de noviembre en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Las primeras sorpresas para los fans fueron la cantante Lorde y The War on Drugs. Pero solo era para calentar motores porque luego fueron confirmados Robbie Williams, Imagine Dragons, The Chemical Brothers, Manic Street Preachers y Panic! at the Disco.

Por si fuera poco, también vendrán Nine Inch Nails, New Order, Friendly Fires, The Neighbourhood, Khalid, Odesza, Sasha Sloan, Blank Range, San Fermin, The Lemon Twigs, Jenny Lewis, Borns, Manic Street Preachers, Bastille, The Kooks, New Order.

Completan el cartel: Bad Sounds, King Henry, Yonaka, Gus Dapperton, Quinn XCII, Shannon and the Clams, Yungblud, Deaf Havana, Pale Waves, Arizona, Jai Wolf, Superorganism, Max, Now Now, Nathaniel Rateliff, The Night Sweats, Sparks, Clairo, Mercury Rev, K. Flay, Pond, Friendly Fires, Petit Biscuit, Chvrches, entre otros.



Recuerda que la preventa para tarjetahabientes de Citibanamex será los días 5 y 6 de junio, mientras la venta general comienza el 7 de junio.

El abono tiene un precio de 2 mil 899 pesos.