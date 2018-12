Este fin de semana llega a las salas mexicanas la cinta Cadáver

A sus 31 años, Shay Mitchell todavía le tiene miedo a cualquier imagen de Chucky que vea a su alrededor. “Aún lo tengo en mi mente, aunque vi esta película a los cinco años. No puedo ver a ningún muñeco como estos cerca de mí”, dice la actriz.



Eso no significa que las historias de horror no sean de sus favoritas: “me gustan mucho, pero sí debo ser cuidadosa con las que veo, porque me cuesta mucho trabajo dejarlas atrás”, confiesa, así que para ella ver una película de miedo es un reto y hacerla lo es mucho más.



Es por eso que la protagonista de la serie Pretty little liars ahora se ha aventurado a introducirse al mundo del horror de la mano de Cadáver, cinta que este fin de semana llega a las salas mexicanas.



En ella interpreta a Megan Reed, una ex policía, quien ha sido relevada de su cargo luego de que uno de sus compañeros fuera atacado con un arma de fuego debido a que ella quedó pasmada ante el hecho. Entonces, Reed comienza a trabajar en el turno nocturno de la morgue de un hospital en Boston, donde llega el cadáver desfigurado de Hannah Grace, quien tiempo atrás fue exorcizada.



“Es una historia muy interesante porque aunque trata de temas que hemos visto antes en este tipo de género, como es el estar poseído o el exorcismo, es distinta porque precisamente comienza después de este hecho”, comentó la canadiense sobre esta producción.



En esta cinta, Shay Mitchell pasa la mayor parte sola en la morgue. Esta responsabilidad le tuvo un gran significado durante la filmación, pues fue una manera de lidiar con algunos miedos que tenía como actriz.

"La verdad yo estaba aterrada, tenía que hacerlo así porque se trataba de llevar todo este peso en mis hombros. Pero bueno, me gustan los retos, mi vida entera se ha forjado porque tomé estos retos y no me asusté, es lo mismo que le pasa a mi personaje al enfrentarse a sus miedos", apuntó.