Esteman estrena su sencillo Noche sensorial de su nuevo disco

El cantante colombiano Esteman se libera de todo tipo tabúes y destapa su orientación sexual, lo cual no interfiere con su carrera musical, al mantener la misma esencia y el estilo que lo distingue.



Noche sensorial, es el primer sencillo de su nuevo disco en el que invita a su público a la aceptación de sí mismos.

Para el colombiano, quien ahora lanza su tercer álbum, aseguró que tomar la decisión de abrirse con su público fue un tema complicado para él ya que podía repercutir en su carrera. Sin embargo, considera que hablar de la homosexualidad es un tema que se tiene que visibilizar para lograr una convivencia de paz y amor en la sociedad.

“Creo que estamos en una época en donde toca hablar de eso, pasa en la música anglo y europea, pasa en Latinoamérica, pero literalmente somos pocos los que lo afrontamos. Siento que lo estoy haciendo por esas ganas de poder ser completamente libre, pues no puedo negar esa parte de mi y que no dependo de eso para seguir cantando y bailando para que la gente conecte con mis canciones”, explicó el cantautor que se perfila como una de las propuestas alternativas con mayor potencial en Latinoamérica.

Asimismo, explicó que para él este material discográfico representa el “hacer las paces con uno mismo”, el ser fiel a los sentimientos y emociones, ya que en el momento en que el que logra aceptar la realidad de lo que atraviesa, esa honestidad es lo que hace conectar con las personas.

Y, aunque el hacer del dominio público esta decisión, comentó que “la respuesta de las personas me ha sacado lágrimas de felicidad. Porque al tener seguidores de todas las edades pueden no estar de acuerdo a su pensamiento, o por sus creencias religiosas, pero hasta ahorita la respuesta ha sido de amor porque ven algo honesto y creo que eso es lo más importante”.

Si bien, su nuevo sencillo aborda temas delicados, el cantante aseguró que es momento de hablar sobre un tema que hoy en día es común en la sociedad que tanto en México como en Colombia, se ha crecido con ideas conservadoras ligadas a la religión.

“Mi gran reto con todo esto es normalizar más esta situación y no hacerlo como parte de un mundo o de un nicho porque va más allá, porque no dejo de ser el mismo cantante y la misma persona, ese es el reto que tengo, fiel a la comunidad, fiel a seguir dejando los derechos en alto y fiel a mí mismo, para seguir hablándole como lo he hecho a todo el mundo”, Señaló.