¡Por si te lo perdiste! Aquí lo que pasó en el quinto episodio de GOT

El penúltimo episodio de la temporada finalmente ha sido lanzado, y uno de los momentos que más se esperaban desde hace más de cinco años, por fin llegó. El final de todos los caminos está cerca, Daenerys, Jon, Gusano Gris, Arya Stark, los hermanos Clegane y por supuesto… los hermanos Lannister.

Finalmente, las tropas de Daenerys están concentradas en King’s Landing para finalmente luchar la última batalla que le queda, antes de reclamar el Trono de Hierro.

En Roca Dragón se encuentra refugiada luego de que otro de sus dragones fuera asesinado despiadadamente, además de haber destruido más de la mitad de su flota y de sus hombres… y luego, la muerte de Misandrei.

Mientras Daenerys está encerrada en su habitación sola y sin comer… Varys está haciendo de las suyas enviando a niños para espiarla, incluso se le ve redactando una carta que seguramente será enviada a todos los reinos restantes de Westeros; de hecho, una niña le asegura que la Madre de los Dragones se ha negado a comer por casi 10 días, por lo que están preocupados por su salud, a la vez que le revela que los soldados han comenzado a sospechar de la niña espía…

Foto: HBO

Varys se entera que el barco donde viaja Jon Snow está cerca de llegar a Roca Dragón, por lo que antes que nadie se acerque a él, este hace su jugada… intenta persuadir a Jon Snow de que tome el trono por ser el legítimo heredero, revelándole así que ya sabe su verdadero nombre Aegon Targaryen, además de que él sería un rey más justo para Westeros y no Daenerys cuya cordura está al limite luego de las pérdidas que tuvo. Jon nuevamente le reniega en la cara y le dice que nunca le interesó el Trono… que la reina es ella y quien deberá gobernar será ella.

A la distancia, Tyrion observó esta conversación y tuvo que anticipar el siguiente movimiento a Varys… Este le cuenta a Daenerys lo que ha presenciado. Ella, con el rostro demacrado se voltea para decirle que también él lo sabe y rápidamente intuye cómo fue que se enteraron todos del secreto que Jon Snow prometió no revelar, por lo que este último es el verdadero traidor. Sin más, Tyrion le confirma que Sansa Stark fue quien le reveló la identidad del otro Targaryen…

Foto: HBO

Jon se presenta ante Daenerys, pero antes deben llevar a cabo la ejecución de quien ella asegura “Traidor” y le cumplirá la promesa que le hizo cuando lo nombró parte de su consejo… Daenerys le da la orden a Drogon para que queme a Varys vivo, mientras el resto mira la escena. Ahí comienzan las sospechas de Jon.

Jon y Daenerys van a su habitación. Ahí, Jon le asegura a Daenerys que no ha cambiado nada y que él le es fiel a su reina, aunque ella le reprocha que haya faltado a su juramento de no revelarle nada a su hermana Sansa; ella le pregunta si solamente son eso, intentando besarlo, pero este una vez más se niega, lo que desconcierta aún más a Daenerys. Entonces ella le dice que será miedo lo que se esparza por Westeros.

Foto: HBO

Daenerys se reúne con lo que queda de su consejo, para decidir si ataca o no Desembarco del Rey a la mañana siguiente, Tyrion le recomenda no hacerlo, porque mataría a mucha gente inocente y su reino no sería aprobado. Pone como ejemplo la liberación que hizo en Mereen, pero ella le responde que, en esa isla quienes se liberaron solos fueron los esclavos. Tyrion al saber que no podrá cambiar la mentalidad de Daenerys… apela por su piedad, pues le asegura que si suenan las campanas, significan la rendición del imperio. Daenerys amenaza a Tyrion Lannister con quemarlo al igual que a Varys, si le vuelve a fallar y le dice que su hermano Jaime ha sido capturado en la frontera, intentando ingresar a Desembarco del Rey.

En otra escena, Tyrion aparece en el calabozo donde tienen encerrado a su hermano, ahí convence a los Inmaculados que vigilaban de dejarlo pasar, como si fuera una orden directa de Daenerys.

Foto: HBO

Una vez adentro, la última reunión de los hermanos Lannister en pantalla se ve… los dos quienes constantemente se estaban salvando uno al otro cada que eran atrapados. El enano le pide a Jaime que huya y que no vaya donde está su hermana; al no convencerlo entonces le ofrece otra posibilidad, la de comenar una vida nueva. Para ello le pide que vaya hacía las catacumbas del castillo, donde ellos se veían a escondidas de su hermana, para que puedan escapar los dos hacía Pentoos, ya que la Flota de Hierro no durará mucho y tendrán una oportunidad de escapar. Jaime le da su palabra a su hermano de que así será.

En King’s Landing, la gente comienza a refugiarse en el interior de la Fortaleza Roja, sirviendo como escudo… de esa forma Cersei asegura que lleva ventaja sobre Daenerys, pues esta no atacará indiscriminadamente a la población.

A la ciudad también llega Arya Stark acompañada por El Perro, Sandor Clegane, quienes revelan su identidad y dejan atónito al vigilante que se encargaba de cuidar la frontera.

Foto: HBO

Finalmente llega el día de la Guerra. Los ejércitos comienzan a conglomerarse en las afueras de Desembarco del Rey, esperando por la señal para comenzar a atacar. La gente comienza a moverse en el interior mientras las tropas que usan los “Escorpiones” para disparar a Drogon apuntan al cielo a la primera señal del dragón.

Euron hace lo propio en el mar, con toda su flota, apuntando al cielo, listos para atacar al dragón en cuanto se muestre… este mira al cielo y descubre una silueta… Drogon se acerca en picada y con él la Guerra de Desembarco del Rey.

Contra todos los pronósticos, Drogon solo destruye a toda la flota de Hierro, para después destruir a todos los “Escorpiones” colocados en los perímetros del reino.

Con su soplido de fuego, destruye todo lo que Daenerys ordena, así como parte de la entrada de Desembarco del Rey, y dejando a su entera merced el reino.

Cuando este destruye una muralla, comienza el ataque del ejército de los Inmaculados junto a los del Norte, comandados por Jon Snow, para derrotar a todos los soldados que aún se opongan.

A lo lejos, en la cima de la Fortaleza Roja, aparece Cersei Lannister quien observa como el dragón doblega a todo a su merced. Crédula a aun de que es posible ganar, Qyburn le pide que huyan porque no habrá forma de defenderla, todoas sus líneas de defensa han sido neutralizadas. Pero ella aún se niega a abandonar la ciudad.

Una encrucijada se presenta, entre el ejército dorado y las tropas de Jon y Gusano Gris; antes de que las campanas suenen, el capitán del pelotón arroja su espada al saberse vencido, apelando a la misericordia de la guerra. Y sucede lo que Daenerys había pensado junto a Gusano Gris… pese a la rendición de la ciudad, ellos continúan su ataque, asesinando a diestra y siniestra a quien se cruce por su camino.

Jon comienza a sospechar de la cordura de Daenerys, viendo como esta no le importó la rendición del pueblo y aún así siguió su ataque, por lo que ordena a sus tropas a retirarse, al no haber honor en esa lucha.

Mientas todo el embrollo sucede, Arya y el Perro se las ingenian para escabullirse en la Fortaleza Roja… mientras que Jaime intenta llegar hasta Cersei a toda costa, para huir con ella hacía Pentoos. Decide llegar directamente por las alcantarillas del castillo, que desembocan a la costa donde se encontraba la Flota de Hierro… es entonces cuando el Lannister se encuentra con Euron Greyjoy, quien lo desafía a un combate a muerte y saldar rencores de una vez por todas.

En una lucha en la que Jaime se veía notablemente menos hábil al no tener su mano, Euron lo apuñala dos veces. Este, alardeando y robsante de confianza, permite que el Matareyes tome su espada, con la que termina asesinándolo… antes de que siga su camino hacia Cersei, Euron le dice que va herido de muerte, y que ahora harán canciones de él, como el hombre que mató al mejor de los Lannister.

Drogon y Daenerys atacan ferozmente la Fortaleza Roja, casi hasta destruirla completamente, asesinando a todos los que yacen dentro… es entonces cuando Cersei se da cuenta de su inminente derrota, por lo que decide retirarse junto a sus dos fieles seguidores.

Es entonces cuando finalmente ocurre uno de los combates más esperados por todos, los hermanos Clegane finalmente se enfrentan en un duelo a muerte. Antes de subir a sellar su destino, Sandor Clegane le pide a Arya que retroceda, que no suba por significaría su muerte, Arya le responde agradeciéndole todo lo que hizo por ella.

Foto: HBO

Mientras Cersei huía, Gregor Clegane la protege de los escombros que caían por los ataques de Drogon.

Qyburn le ordena que se quede y defienda a la reina, pero Gregor lo asesina de un golpe y arrojándolo contra los escombros.

Foto: HBO

Cersei al saber que Gregor Clegane no le obedecerá más, decide huir y dejarlos pelear; mientras es una batalla cabeza a cabeza, Sandor comienza a perder ante la aparente inmunidad de su hermano. Este, al igual que al príncipe de Pentoos… intenta aplastar su cabeza… Sandor le clava un cuchillo por el ojo, pero al ver que ni eso es suficiente para asesinar a su hermano, decide arrojarse junto a él para morir en las llamas del dragón.

Cersei logra salir de la habitación para encontrarse con su hermano Jaime, a quien le llora desconsoladamente mientras mira sus heridas de muerte. Juntos, siguen el plan de Tyrion para intentar huir de la ciudad. Cuando llegan a las catacumbas, se soprenden al ver que el camino de escape ha sido tapado por los escombros de la ciudad. Como último acto, y ante la destrucción de la Fortaleza Roja, los dos aceptan su destino mientras Drogon drestruye desde su base el castillo, quedando lapidados.

Arya se las ingenia para salir de los embates del dragón, mientras intenta ayudar a una mujer que miró al infiltrarse a la Fortaleza Roja… pero ante el poder el último ataque de Drogon, esta queda atrapada entre las llamas del fuego.

Después de un rato, Arya despierta llena de cenizas y con una cara llena de odio, pues un nuevo nombre ha aparecido en su lista.