Estrenan documental "Ya me voy" en casa de Las Patronas

AMATLÁN DE LOS REYES. La camioneta se detiene en medio de una zona llena de árboles y tierra. Estamos en la localidad de Guadalupe, La Patrona, dentro del municipio de Amatlán de los Reyes en Veracruz, a 15 kilómetros del centro de Córdoba. Ahí está una vía de tren que a primera vista es igual a cualquier otra. Pero sobre ella pasa el tren conocido como La Bestia, donde cada día transporta a cientos de migrantes que desean cruzar a Estados Unidos y ofrecerles un mejor estilo de vida a sus familias.

Apenas a unos pasos de ahí está una pequeña casa, cuya barda exterior está pintada de rosa. “Las Patronas”, se lee ahí. Esta es la sede del grupo de mujeres voluntarias que se encarga de preparar alimentos que podrían ser el único bocado que los migrantes prueben durante horas o días en su camino a cruzar la frontera de Estados Unidos.

Gossip Migración inspira trama documental "Ya me voy"

En el techo cuelgan algunos papeles de colores picados que dicen “25 años Las Patronas”, pues hace unos días celebraron su primer cuarto de siglo. Mientras recuerdan las anécdotas de ese día se preparan para una noche especial, pues su localidad fue elegida para hacer el estreno de Ya me voy, documental que cuenta la historia de Felipe Hernández, quien después de 16 años de haber emigrado a Estados Unidos sólo desea volver a México para reencontrarse con su familia.

“Hay muchas soledad en la migración, la gente que va a trabajar también sufre”, dice Norma Romero, fundadora y coordinadora de Las Patronas, quien recibe y conoce la historia de Felipe. “Muchas veces creemos que migrar es ir a recoger el dinero a los Estados Unidos y ser feliz, pero la soledad no es una buena compañía para mis compañeros migrantes que están allá, porque siempre añoran a la familia”.

En Ya me voy, Felipe Hernández cuenta la soledad que vive en Estados Unidos desde hace 16 años que emigró, dejando atrás a su familia y a su hijo recién nacido. El filme plantea los esfuerzos diarios que este mexicano realiza para darle un mejor futuro a su familia y los obstáculos que le impiden volver a su país, pues su mayor anhelo es reencontrarse con sus seres queridos.

“Este documental es para que todos los inmigrantes que vivimos del otro lado sepan que nada es fácil, que a veces es preferible quedarse en el país que estamos y exigirle a nuestro gobierno que nos dé más trabajo, que haya más empleos para que uno pueda mantener a su familia, que sepa que no es necesario salir del país para vivir bien”, señala el protagonista.

“Uno sale a otro país buscando la mejoría de nuestras familias, sin pensar que allá nos van a mal ver, a maltratar, va a sufrir uno esas vejaciones y humillaciones por ser inmigrante. Es para que la gente tome conciencia que no es más llegar a Estados Unidos y barrer el dinero con una escoba, hay que luchar, trabajar hasta en tres lugares. Eso es lo que me tocó lo que quiero comunicarles, porque yo lo viví y lo sufrí y quiero que la gente se interese en el tema”, agregó.

Cine Imcine busca lograr equilibrio en el doblaje

El documental fue dirigido por Lindsey Cordero y Armando Croda, quienes conocieron a Felipe en las calles de Nueva York. “Ambos vivíamos en un barrio de Brooklyn y siempre lo veíamos con su sombrero, cantando con un carrito lleno de botellas. Él nos veía con las cámaras y un día se acercó a pedirnos si podíamos grabarle un video para que mi familia vea cómo es mi vida aquí en EUA”, explica Lindsey Cordero.

Cuando los directores le propusieron filmar un documental, Felipe dijo que no: “Siempre nos decía ‘es que ya me voy en un mes’, pero pasaba el tiempo y lo seguíamos viendo. Hasta que le dijimos, ¿Por qué no te puedes regresar?’, y básicamente esa fue la pregunta que inició toda la creación de esta historia”, añade la cineasta.

Ya me voy tuvo su estreno en el Salón Social de la comunidad Las Patronas, donde el público pudo conocer la historia de Felipe Hernández. El documental se exhibirá en salas comerciales y dentro del circuito cultural a partir de hoy.