Estrenan Hernán, las diferentes miradas de la Conquista en una serie

En medio de un terrero alejado de los grandes edificios y el tráfico descontrolado en la zona de Xochimilco una pared llena de cráneos humanos salta a la vista. Es uno de los sets que la productora mexicana Dopamine en colaboración con la española Onza Entertainment, que desarrollaron para contar la historia de Hernán Cortés en la serie Hernán que estrenará por tres plataformas: History, Amazon Prime y Azteca en este mes de noviembre.

Este miércoles, el elenco y la producción celebró el pre estreno de la serie que estará en Amazon Prime el jueves 21 de noviembre y en televisión abierta el domingo 24 de noviembre por Azteca Uno.

La producción tuvo que trabajar entre 14 y 15 meses para desarrollar esta historia y recrear el ambiente de la Gran Tenochtitlán, para lo que echaron mano de El Ranchito, la empresa encargada de los efectos visuales en algunos capítulos de Game of Thrones y que desarrollaron aquí los escenarios donde se escenificaron las poderosas batallas.

“Lo más complicado es hacer los escenarios que ya no existen. Hay otras historias que tratan este periodo histórico, pero todas esas historias ocurren en escenarios naturales. Lo duro de esto es que sucede en las ciudades, entonces había que recrearlas, culminando con la Gran Tenochtitlán. Fue un reto que nos requirió mucho ingenio, imaginación, mucha ayuda de efectos digitales”, cuenta Julián de Tavira, director de esta serie.

Según Michelle Brown, quien interpreta a Pedro de Alvarado, la recreación de escenarios y grandes batallas es lo que permitirá que el público descubra la historia de Cortés desde una nueva perspectiva. “Tuvimos la posibilidad de tener hasta 250 extras a caballo, pero en pantalla se podrán ver dos mil. Cuando vean la batalla verdaderamente, se darán cuenta que no existían limitaciones presupuestales y lo que podrán ver es verdaderamente espectacular. Algo que en la televisión o el cine hispano no se había visto”, asegura.

Hernán contará a través de ocho episodios la historia de este polémico hombre desde la perspectiva de Malitzin, Moctezuma, Pedro Alvarado, Xicoténcatl, Cristóbal de Olid, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo de Sandoval, personajes que lo rodearon durante la conquista española en terreno americano, pero también desde su propia voz.

“En esta serie se aprende de respeto cultural. Es algo histórico y un aprendizaje brutal que nos estamos llevando todos nosotros”, dice con firmeza Oscar Jaenada, quien interpreta al conquistador español.

“Hernán Cortés es un personaje que no es amado por nadie, ni por los mismos españoles”, revira el histrión, quien no logra definir con facilidad a este personaje histórico. “Era un tipo explosivo, lugar donde estaba lugar que quemaba y reventaba”, detalla el actor, quien cuenta que tuvo que retomar libros y algunos dibujos de la época para poder construir este personaje.

Jaenada comenzó a adentrarse en la vida de Hernán Cortés cuando hace casi una década Javier Bardem se le acercó para participar en la serie Cortés que produce junto con Steven Spielberg. “Yo estaba trabajando con su mujer, Penélope Cruz, y me contó que quería hacer una película y que quería colaborar conmigo, me contó sobre Cortés pero yo no tenía ni idea, él fue el primero que me habló de él”, recuerda.

A partir de ahí, la investigación histórica para darle vida a este personaje ha sido muy importante. “El estudio ha sido exhaustivo, he sacado mi maletín de trabajo y he visto que no tenía YouTube, ni fotos, ni videos de este señor, que de él sólo hay libros y dibujos que la mayoría, menos uno, no son reales. Entonces imagen de Cortés solo tengo una y es un dibujo al que se le da bastante credibilidad”, dice.

El estreno de Hernán coincide con el aniversario número 500 de la llegada de Hernán Cortés a nuestro país que se conmemora este año. La serie además cuenta con la participación de Michel Brown, Jorge Antonio Guerrero e Ishbel Bautista, en los papeles de Pedro de Alvarado, Xicoténcatl y Malintzin, respectivamente.