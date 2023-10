Estrenan la comedia Escape room en el Nuevo Teatro Libanés

Con la presencia de los productores Morris Gilbert y Claudio Carrera, así como una pléyade de artistas que pasaron por la alfombra roja, se estrenó Escape room, con Alejandra Barros, Faisy, Juan Martín Jáuregui y Paly Duval.

En el escenario del nuevo Teatro Libanés se presenta la historia de suspenso, drama y comedia de Joel Joan y Héctor Claramunt, enfocada en el encuentro entre una pareja de casados y una de novios, que son amigos entre sí, y acuerdan ir a una reunión en la que sorpresivamente salen a la luz verdades y traiciones, que producen Tina Galindo, Claudio Carrera y Morris Gilbert.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por la alfombra pasaron la productora Carla Estrada, el sacerdote José de Jesús Aguilar, las actrices Luz María Aguilar, Raquel Garza, Graciela Mauri, con su hija Ximena, Liz Gallardo y el actor Diego Olivera, así como Consuelo y Michel Duval, madre y hermano de Paly, y la conductora y actriz Dalilah Polanco, enrte otros.

Faisy interpreta a Lalo, un empleado burócrata panista que revela su inclinación política y quien lleva a los otros tres jugar para conocer su destreza y conocimientos para salvar su vida.

Paly, es Marina, activista que conoció a Lalo en una marcha por derechos de las mujeres, quien se da cuenta que su éste no fue tan honesto al no decirle su inclinación partidista. Por su parte, el matrimonio aparentemente feliz resultó tener en su vida una traición.

Tras la función, el productor Morris Gilbert expresó: “Gracias por acompañarnos en el estreno con nuestro elenco Faisy, Alejandra, Juan Martín y Pal, más Rubén Franco en el video. Esperamos como siempre la recomendación de boca en boca para afianzar la obra en cartelera.

Cultura Muestran arte visual de Lourdes Grobet en la Casa del Lago

“Como se habrán dado cuenta este trabajo es la suma de dos compañías, la de Claudio Carrera y la mía. Mi colega aquí presente es socio y amigo. Juntos lo logramos y juntos somos más fuertes, mi querido Claudio”.

“Gracias por recibirnos en tu teatro con tu equipo y hacernos parte de esta temporada con Escape Room que es una familia. Sí, el estar unidos y sumarnos nos va a traer cosas muy buenas. Gracias”, agregó Carrera.

“Lo que he platicado con mis compañeros de escena es que lo que nos une son las tablas alcanzadas, como esta noche, que es en vivo, que es un relojito que no puede parar y el ingrediente especial son ustedes. Ver un teatro lleno luego de lo que hemos pasado, escucharlos reír y hasta suspirar, como actores no se compara con nada”, señaló Faisy.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Alejandra Barros, quien todavía está en grabaciones de Nadie como tú, también externó su agradecimiento por volver a estar en el teatro, mientras que Paly, compaginará esta nueva temporada con Los monólogos de la vagina.

Juan Martín Jauregui está en un receso en las telenovelas, ya que hace unas semanas concluyó Eternamente amándonos, en la que compartió créditos con la primera actriz Diana Bracho.