Los estrenos que llegan a Netflix para julio

Para arrancar la segunda mitad del año Netflix ha lanzado sus mejores carnes al asador. Acá te compartimos los estrenos que la plataforma de streaming tiene para julio:

Series

Orange Is the New Black: Temporada 6 (27/7/2018)

Anne with an E: Temporada 2 (6/7/2018)

Comedians in Cars Getting Coffee: Recién hecho - 2018 (6/7/2018)

Chicas buenas (3/7/2018)

Roma: Imperio de sangre (27/7/2018)

Bates Motel: Temporada 5 (30/7/2018)

Bienvenidos a la familia (27/7/2018)

Sugar Rush (13/7/2018)

¡Samantha! (6/7/2018)

Final Space (20/7/2018)

Juegos sagrados (6/7/2018)

El Chapo: Temporada 3 (Próximamente)

Archer: Temporada 9 (13/7/2018)

El show de Joel McHale con Joel McHale: Parte 2 (15/7/2018)



The Comedy Lineup (3/7/2018)



El interior es lo que cuenta (20/7/2018)



A Very Secret Service: Temporada 2 (30/7/2018)

Películas

Buenos vecinos 2 (14/7/2018)

El plan de Mac (Seth Rogen) y Kelly (Rose Byrne) es vender la casa, pero pueden tener problemas si los futuros compradores se enteran de que al lado se hospeda una progresista hermandad.

Bajo la piel de lobo (6/7/2018)

Un cazador que vive en un pueblo alejado al norte de España decide acabar con su soledad buscándose una esposa.

El final de todo (13/7/2018)

Tras un misterioso cataclismo, un hombre emprende un viaje peligroso a través del país para reunirse con su novia embarazada.

La 4.ª compañía (5/7/2018)

Década de 1970, México. En una violenta prisión, un joven recluso integra un equipo de fútbol americano que también se dedica a matar para corruptos.

Extinción (27/7/2018)

La pesadilla de un hombre de familia se vuelve realidad luego de que una fuerza extraterrestre empieza a exterminar a los habitantes de la Tierra.

Pixeles (28/7/2018)

Los alienígenas atacan la Tierra, pero el presidente y sus amigos de la infancia (que solían ser los reyes de los videojuegos) entran en acción. Protagonizada por Adam Sandler y Kevin James.

El aviso (24/7/2018)

Un niño recibe una amenaza de muerte. Jon, un joven obsesionado con los números, descubre un patrón en común con una serie de asesinatos. ¿Podrá salvarlo?

La noche del demonio: Capítulo 3 (2/7/2018)

La psíquica Elise Rainier acepta a regañadientes contactar a una adolescente con su madre muerta, pero al hacerlo desata a un demonio que atormenta a la chica.

Reporteras en guerra (10/7/2018)

Una reportera decide dar un giro a su vida y a su carrera. Entonces se instala en una zona de guerra en Oriente Medio, donde vuelve a descubrir su talento. Con las actuaciones de Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, entre otros.

Warcraft: El primer encuentro de dos mundos (14/7/2018)

Humanos y orcos se enfrentan después de que los guerreros de Draenor llegan a Azeroth a través de un portal. Película fantástica basada en el famoso videojuego homónimo.

De caza con papá (6/7/2018)

Una estrella de videos de cacería quiere acercarse a su hijo y lo invita a uno de sus viajes, pero aprende que los lazos familiares tienden a cortarse si son forzados.

Mr. Holmes (26/7/2018)

Luego del retiro y a pesar de su frágil memoria, un anciano Sherlock Holmes (Ian McKellen) trata de recordar los detalles de su último caso, que nunca se resolvió.

Romina (13/7/2018)

Un ataque devastador genera actos de violencia extremos cuando un grupo de adolescentes se encuentra con una chica de su escuela durante un campamento en un lugar remoto.

Ladronas de almas (1/7/2018)

México, 1815. Durante la Guerra de la Independencia, un grupo de hombres enfrenta horrores inimaginables al intentar robarles su fortuna a las hermanas Cordero.

Duck Butter (1/7/2018)

Desilusionadas de las relaciones, dos jóvenes se embarcan en un experimento de 24 horas sobre la intimidad, pero no pueden escaparle al romance.

Atrapado en los noventa (7/7/2018)

Un estudioso adolescente que intenta sobrevivir en un rudo barrio de Los Ángeles recibe la invitación para asistir a una fiesta que cambiará su vida para siempre.

Ricki and the Flash: Entre la fama y la familia (31/7/2018)

El matrimonio de su hija fracasó, y Ricki (Meryl Streep) quiere ayudar. ¿Perdonarán sus hijos que los haya abandonado para convertirse en una estrella de rock?

Temporada de caza (15/7/2018)

Un respetado guía de caza y su hijo se reúnen en la Patagonia. En el corazón del invierno, el reencuentro los enfrentará a su propia capacidad de matar y perdonar.

The End of the Tour (31/7/2018)

En este relato de la reveladora entrevista de cinco días entre el periodista de Rolling Stone, David Lipsky, y el famoso escritor David Foster Wallace.

Vamos por el campeonato (15/7/2018)

Emma acaba de mudarse a Australia y su entusiasmo por ser animadora es contagioso. Con sus nuevas amigas, intentará vencer a sus rivales. ¿Lo lograrán?