Eugenio Derbez busca guionista para película de La Familia P. Luche

Luego de siete años de estrenar la última temporada de La Familia P. Luche en televisión, el actor y creador de esta serie, Eugenio Derbez, tiene en mente revivir este proyecto, pero ahora para llevarlo al cine. Sin embargo, por sus manos han pasado libretos sin hallar aún el definitivo, por lo que a través deEl Sol de México convoca a guionistas para realizar la historia perfecta.

“Llevo cerca de tres años y medio trabajando en un libreto para hacer la película, pero es tan importante para mí que no he querido hacerla porque no me satisfacen las historias. Ya van dos libretos que casi he tirado a la basura porque no me convencen. Si llega el guion adecuado sí habrá película de La Familia P. Luche, pero tiene que ser un libreto que no decepcione a la gente”, dice el director de No se aceptan devoluciones.

“Si alguien me trae un buen libreto de La Familia P. Luche... si usted quiere hacerse rico... porque aparte sería un negociazo para quien lo escriba. De verdad lo ofrezco, ahí está, es un super producto que todo el mundo conoce. Así es que si alguien me trae un buen libreto de La Familia P. Luche lo filmo”, invitó el actor en una entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM).

La condición para participar es que los libretos se encuentren registrados en derechos de autor y que sea “sorprendente y esté a la altura del producto de La FamiliaP. Luche”. Las propuestas las pueden hacer llegar al correo de su asistente: teremiranda@yahoo.com.mx Eugenio Derbez ahora está en promoción de su más reciente filme, El complot mongol, cinta actualmente en cartelera en la que interpreta al villano Rosendo del Valle con el que muestra otros alcances como actor.

“Me veo muy flaco, creo que nunca me había visto así en una película; me dejé el bigote, me peiné diferente. Me veía muy raro, quería parecerme un poquito a Gustavo Díaz Ordaz. Y está padre porque realmente quería hacer algo que se alejara totalmente de las cosas que normalmente me conocen”, señala.

Foto: Cortesía

El complot mongol significa su regreso al cine mexicano y en español luego del éxito de No se aceptan devoluciones, en 2013, y una breve participación en El tamaño importa, en 2016. “El saborcito que tiene tu idioma no lo cambio por nada. Por eso es que todos, en un momento dado, regresan a hacer películas en español… hasta Alfonso Cuarón regresó, porque no transmites lo mismo”, dice el actor que pronto estrenará Dora y la ciudad perdida.

Tras su éxito en Hollywood, Eugenio Derbez tiene claro que su siguiente trabajo será volver a la dirección con un proyecto que parte de sus inquietudes personales, en particular sobre cómo sus prioridades profesionales y personales han cambiado con el tiempo. “Quiero hablar de cómo en realidad lo que te hace feliz no es la fama ni el dinero, sino el buen manejo de tu tiempo; hoy valoro yo más mi tiempo que el dinero, y creo que eso nos pasa a todos, pero no somos conscientes”, explica.

El actor espera que este, que sería su segundo proyecto como director, y que actualmente se encuentra terminando el guion, muestre un lado suyo de mayor profundidad. “Como director me gusta hacer algo diferente a lo que hago como actor. No se aceptan devoluciones tiene un tono diferente al que tiene un Latin Lover u Overboard, que son más comerciales con un afán de divertir a la gente. No se aceptan devoluciones será un poco más autobiográfica, una película más profunda, con mensaje, y ese es el cine que quiero hacer como director”, concluye.