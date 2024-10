Eugenio Derbez celebra inicio de nueva serie de comedia, ¡en México!

Una de las mayores fortalezas de Eugenio Derbez es su familia y, aunque en ocasiones no se pueden reunir todos, siempre hay uno o dos que están presentes y representan a todos los demás.

Ese fue el caso de la noche de este lunes en donde el comediante presentó su nueva serie “Y llegaron de Noche” en donde estuvo respaldado por sus dos hijos José Eduardo y Aislinn Derbez.

“Se ha bajado mucho el drama entre nosotros cada vez hay menos drama y hay más calidad de convivencia, por lo menos yo sí siento esta sensación de que quiero disfrutar a mi papá al máximo, lo más que se pueda, yo no sé cuántos años nos queden, ojalá muchísimos, pero está sensación de que lo amo tanto que lo quiero disfrutar, lo más importante es ahorita y es cuando mejor nos hemos llevado, nos disfrutamos más ahorita que cuando estaba chica”, afirmó Aislinn en entrevista durante su paso por la alfombra roja que montó la producción en el Casino Español, donde se llevó a cabo el evento.

La también actriz reveló que fue ella quien motivó a su papá para regresar a la dirección, ya que, en ocasiones, Eugenio ejercía este rol, pero no se daba el crédito. Es por ello que, para la serie, misma que ya está disponible en VIX, apostó por resaltar su nombre en cada uno de los rubros donde participó, desde director de dos episodios, productor ejecutivo de los siete capítulos y actor.

“Para esta serie (Eugenio) no quería dirigir, estaba como dudoso de eso y yo le dije: ‘papá lo tienes que hacer, a cada rato en tus películas terminas dirigiendo pedazos y dándole el crédito a otra persona. ¿Por qué no te das ahora si el crédito a ti?’”, comentó Aislinn.

El comediante, conocido por programas como “XH Derbez” o “La Familia P. Luche” vuelve a la comedia con una serie inspirada en hechos reales.

“Y llegaron de noche” es un producto de siete episodios en el que se cuenta el proceso de filmación de la cinta “Drácula”, de 1931, pero en la versión en español. En esos años, mientras en el día se realizaba la producción del filme en inglés, bajo la dirección de Tod Browning y Karl Freund, por la noche se graba esa misma película, pero en español, con la dirección de George Melford y las actuaciones de Carlos Villarías y la mexicana Lupita Tovar.

En el serial, Derbez da vida a Carlos Villarías, un actor veterano que cree que es el más querido y aclamado por su público, pero no es así. Acepta el personaje principal de Drácula sin saber en lo que se metió.

“Me divertí de ser un mamila, un actor sangrón, que puede ser engreído, grosero, prepotente. He tratado de mantener los pies en la tierra, pero si no que me lo reclamen”, comentó Derbez.

El principal complejo del personaje de Derbez es justo la edad, no quiere envejecer y se mantiene como un ligador, aceptando personajes que lo mantengan vigente, aunque sus actitudes sean muy del “pasado”.

“La edad es un tema para todos los actores. Yo por ejemplo he cambiado, me vio mi hija y me dijo que me ve diferente. Llevo dos años donde he hecho papeles donde me dicen ‘tienes que verte lo más joven posible’ y me pintan el pelo, yo llevo dos años con la barba y el pelo pintados y ahorita ya me estoy dejando mis canitas”, dijo Derbez.

Sofía Niño de Rivera, Laura Ferretti, Yare Santana, Jerry Velázquez, Daniel Sosa, Manuel Calderón, quienes completan el elenco, desfilaron por la alfombra roja y se tomaron la foto grupal.

Karla Díaz, Regina Blandón, Sian Chiong, Karime Pindter, Daniel Elbittar, Michelle Rodríguez y Cassandra Sánchez Navarro fueron algunas de las estrellas invitadas.