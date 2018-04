Eugenio Derbez cuestiona a las autoridades en temas de corrupción

RIVIERA MAYA, Q. Roo. Para Eugenio Derbez ofrecer un comentario sobre la desaparición de los estudiantes en Tonalá, Jalisco no es cosa fácil, pues el actor considera que eso poco puede aportar a mejorar la situación.



“Creo que el problema está en que nada más decimos pero no hacemos. Cualquier cosa nos agarramos para hacerle una bandera y decir 'ya no soportamos más violencia '. Pero me pregunto: ¿por qué no hacemos algo más drástico? ¿Por qué por un lado matan a tres estudiantes y por otro tenemos un debate presidencial donde todo el mundo quiere demostrar ser el mejor?”, dijo.



“¿Dónde están los que le han robado al país? ¿Dónde están los Duarte, todos los gobernadores que le han robado miles y miles de millones de pesos? ¿Por qué no los presentan y los encarcelan? Esa sería la mejor campaña que se hiciera”, cuestionó el actor que este domingo fungirá como conductor de la V edición de los Premios Platino.

Eugenio también lamentó la apatía que existe en la población sobre estos temas y llamó a la ciudadanía a cambiar su perspectiva.



“Tenemos que entender que el problema está también en nosotros como mexicanos, porque luego le echamos la culpa al gobierno pero, ¿donde está ese México que apareció el 19 de septiembre, ese donde por primera vez salía a las calles sin sentir miedo? Ese México existió por una semana y luego desapareció”, comentó.

“Es muy triste ver que más allá de gobiernos corruptos e impunes tú llegas a México y te asaltan tus propios hermanos mexicanos, te roban, te ve la cara el que pueda y esos ya no son el gobierno, somos los mexicanos. Entonces mientras no cambiemos el país desde raíz seguirá habiendo estudiantes asesinados, crimen, secuestros y vamos a dejar de ser el México que alguna vez fuimos”, lamentó el comediante.



Sobre el panorama electoral que se avecina en las próximas elecciones, Eugenio Derbez dijo que no hay una opción que le simpatice en su totalidad. “Creo que todos estamos en las mismas. No sabemos por quién votar, estamos preguntándole a todo el mundo por quién vamos a votar porque no sabemos. Todos vamos a votar por el menos peor y eso es bien grave en un país”, dijo.



“No hay a cuál irle. Realmente estamos tratando de votar por el menos peor y eso es bien duro como país decir que no tenemos opciones. Ni siquiera sabes cuál es el menos peor, es un volado y es muy triste. Y estoy viendo que la gente está votando por desesperación y lo menos que podemos hacer es informarnos un poco más”, concluyó el actor.