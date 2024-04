Eugenio Derbez estrena serie “Acapulco” y revela los sacrificios que ha hecho

Eugenio Derbez considera que una de las principales cualidades que debe tener el ser humano es la capacidad de adaptarse en un mundo tan cambiante como este donde vivimos.

Esa lección la aprendió a lo largo de sus 62 años de vida, durante los cuales se ha enfrentado a decidir entre pasar tiempo con sus seres queridos o atender compromisos de trabajo. En entrevista con El Sol de México, confiesa que no siempre supo elegir, por lo que en esta etapa de su carrera su prioridad es su familia.

“A todos nos ha pasado que debemos tomar decisiones sobre si hacer algo para ganar más dinero, o tener una mejor posición en el trabajo. Pero a veces hacerlo implica traicionar tus principios o a tus amigos, o cosas tan simples como cambiar el cumpleaños de un familiar por hacer una chamba”.

MÉXICO LO REGRESÓ A HOLLYWOOD

Para el también creador y protagonista de “La Familia P.Luche”, su despertar sucedió poco antes de lanzar “No se aceptan devoluciones”, cinta que produjo y protagonizó en 2013, y es hasta la fecha la cinta más taquillera de la historia del cine mexicano.

Dicho título recaudó 600 millones 377 mil 842 pesos, y reunió a 15 millones 201 mil 188 espectadores en las salas de cine, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

“Me iba cada fin de semana a Estados Unidos, o a pedir trabajo o a practicar. Me presentaba en un teatro para empezar a actuar en inglés, después de que actué en Broadway, que hice “Jack y Jill” con Adam Sandler y la serie “Rob” con Rob Schneider, me percaté que ya había hecho teatro, cine y televisión, y no pasaba nada con mi carrera”.

Dado que los fines de semana los dedicaba a trabajar fuera de casa, había sacrificado tiempo con su familia, por lo que decidió darse un descanso y volver a trabajar en México, sin saber que el éxito que tanto esperaba estaba próximo.

La tercera temporada de “Acapulco” FOTO: Cortesía / Apple TV

“El momento en que abandono el sueño americano y me regreso a México, e hice mi película, justamente esa fue la que me regresó a Estados Unidos. Cuando sueltas y haces las cosas sin traicionarte ni traicionar a los tuyos, el universo te lo regresa”.

MÉXICO ES MÁS QUE MALAS NOTICIAS

Parte de este viaje de descubrimiento que experimentó es retratado en el personaje central de la serie “Acapulco”, que llega a su tercera temporada, y sigue los pasos de un joven llamado “Máximo” (interpretado en su juventud por Enrique Arrizon, y en su adultez por Derbez) que a mediados de los 80 pasa de ser un empleado en el hotel más exclusivo del puerto, a un billonario que vive en Malibú.

“Para mí era una necesidad mostrar una parte de México diferente a la que se muestra todos los días en los noticieros”, cuenta el también productor al respecto de este proyecto. “Siento que en el extranjero la gente escucha sobre nuestro país, y piensa en violencia y narcotráfico, ya es hora de cambiar esa percepción, porque somos más que eso, también hay gente buena”.

Uno de sus objetivos principales con esta producción es aprovechar para mostrar el talento mexicano, por lo que el elenco incluye a otras figuras como Damián Alcazar, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Jaime Camil y Cristo Fernández (estos dos últimos se suman para esta tercera entrega).

La tercera temporada de “Acapulco” FOTO: Cortesía / Apple TV

Enrique Arrizon señaló que “esta nueva generación de actores mexicanos, como yo, que estamos alcanzando proyectos de talla internacional con calidad, representan una gran oportunidad para dar lo mejor de nosotros y que así siga siendo”.

“Lo hemos hecho muy bien, los proyectos que llevamos haciendo han tenido mucho éxito, la gente está volteando a México como un espacio donde pueden hacer historias y filmar, tenemos mucha calidad. Tenemos técnicos capacitados, los especialistas de diferentes departamentos están bien entrenados y saben mucho”, agregó.

AYUDA A ACAPULCO

Eugenio recordó que a los pocos días de haber terminado el rodaje de la tercera temporada, ocurrió la devastación del puerto de Acapulco por el paso del huracán Otis, algo que entristeció a toda la producción y el elenco.

El productor Sam Laybourne, reconoció la calidez y amabilidad de la gente del puerto, además de la capacidad que tienen para recuperarse de las tragedias. “Acapulco se ha reinventado muchas veces, y ha atravesado por momentos difíciles”, comentó.

“Nuestra esperanza es que al mostrar una luz sobre esa región, fomentemos el amor por Acapulco y sus hermosas playas, hay mucho turismo nacional, pero también estaría bien atraer extranjeros. También invitamos a la gente a donar si es posible, porque esta es una comunidad que queremos apoyar”, finalizó.

La tercera temporada de “Acapulco” se estrena con episodios semanales a partir del 1 de mayo en la plataforma de streaming Apple TV+.