Eugenio Derbez pone a prueba a comediantes en LOL: Last One Laughing

¿Qué pasa cuando pones a competir a los standuperos, youtubers y cómicos más populares de México en un mismo espacio durante seis horas? Lo más seguro es que ese lugar se convierta en una casa de la risa. Pero si a eso se le añade que la única regla es no reírse, ¿cuál será el resultado?

Foto: Adrián Vázquez

LOL: Last One Laughing quiere resolver estas incógnitas. El show conducido por Eugenio Derbez que el viernes estrena por Amazon Prime Video, pone en juego a Alexis de Anda, El Diablito, Poncho Borbolla, Manu Nna, Alex Fernández, Carlos Ballarta, Michelle Rodríguez, Daniel Sosa, Alex Montiel (El Escorpión Dorado) y La Chupitos, quienes tendrán que mostrar su lado más serio en televisión.

“En realidad es un experimento, porque no se trata de ver quién es mejor comediante, sino de jugar, de divertirte, de ver si puedes ganar siendo tan hábil como para hacer reír a tus compañeros o si tienes la habilidad de no reírte; es como si fueras a un programa de concursos”, cuenta Derbez, quien también produce este proyecto.

Cada uno de los participantes fueron invitados al show de manera misteriosa: “Había que rifarse con 100 mil pesos pero al final te ibas a ganar un millón, creo que fue donde todos caímos. Hasta que entramos a la casa nos enteramos quién más estaba en el proyecto y a partir de ahí teníamos que ver cómo nos adaptábamos a la circunstancia: seis horas en un manicomio con la gente más cagada de México pero sin poder reírte”, cuenta Alexis de Anda.

Esa casa y el experimento, lograron reunir todo tipo de estilos de comedia, a los cuales los concursantes tenían que adaptarse y competir. “Uno hace el tipo de comedia que le gusta, puede ser blanca, negra, roja, política… pero aquí tienes una mezcla. Hay estilos que no me gustan y que procuro no hacer, pero aquí no se podía, tenías que enfrentarla, jugar con ella y tratar de usarla a tu favor”, dice el actor Alfonso Borbolla.

Pero también estaba el tema generacional, pues convivieron comediantes tanto jóvenes como consagrados. “Es donde también estaba el reto de cada uno, porque yo conozco a quienes hacen stand up, pero ahí había a quienes no sabía ni por dónde llegarles. ¿Cómo hago para que La Chupitos se ría si tiene 40 mil años? Eso es lo rico del juego”, señala Alex Fernández.

Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, considera que toda esta mezcla dio un resultado “muy divertido, muy raro y muy morboso, porque somos personalidades muy distintas, pero que a la vez tenemos en común que nos gusta sacar una sonrisa y entretener”.

“Yo hasta ahorita sigo pensando, ¿en qué me metí?’”, bromea Mauricio Barrientos, El Diablito. “Pero está padre porque es un experimento, no un programa de comedia, o un reality, entonces te sientes como un conejillo de indias. Además es interesante porque como hacedores de comedia siempre buscamos distintos medios para rescatarla, y esto es distinto”, agrega.