Eugenio Derbez recibe el Premio Leyenda

Por su trayectoria, así como las oportunidades que ofrece a través de distintos proyectos en México y Estados Unidos, Eugenio Derbez fue reconocido con el Premio Leyenda, en la primera edición de los Premios Aura que premia a lo mejor de las series de habla hispana.

La noche de este miércoles, el comediante fue galardonado con el máximo premio de la gala y, durante su discurso agradeció el que exista un evento que reconozca a lo mejor de las series, independientemente de cualquier plataforma; aunque un dato curioso es que ningún proyecto de la plataforma Apple TV+, en donde proyecta su serie “Acapulco” fue contemplada.

“Me da gusto se reconozcan series de comedia y no solo drama, sino también comedia porque aunque es básicamente una serie de tonterías, el hacer reír es algo serio y me da gusto que se premien”, afirmó Derbez sobre el escenario del Frontón México donde se llevó a cabo el evento.

“Premio leyenda, la verdad es que esta palabra es fuerte, tiene mucho peso, siento que estos premios son para gente que ya se murió o está a punto de…O tengo una enfermedad terminal o no me he enterado, o me veo muy viejo y tampoco me entero, estos premios me hacen cuestionarme si el trabajo que hago es realmente importante”, agregó.

Derbez compartió una anécdota que le hizo entender la razón por la que su carrera es vital para muchas personas, comparándose incluso con carreras como las de un abogado o un médico.

“La risa cura el alma y lo digo porque me acuerdo que había un matrimonio que me presentó a su bebé luego de ver ‘No se aceptan devoluciones’; ahí entendí la importancia de por qué hacemos lo que hacemos, todos los que estamos aquí tenemos esa misión de contar historias, inspirarlas, acompañarlas en soledad o mitigar dolores con una sonrisa o llorar rico con una buena comedia romántica.

“Para todos aquellos que están en esta industria, con su arte pueden salvar una vida o hacer sentir mejor a un enfermo, igual que lo hace un médico egresado de Harvard”, sostuvo.

Por otro lado, durante la alfombra roja, el histrión de 62 años habló sobre la reconciliación que tuvo con su ex Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez, tras 18 años sin hablarse.

El reencuentro se llevó a cabo el pasado domingo durante el nacimiento de Tessa, nieta de ambos producto del amor entre José Eduardo y Paola Dalay.

“Yo era el del rencor porque yo fui el que me perdió toda la infancia de mi hijo, pero ya solté algún día las cosas saldrán a la luz.

Alessandra fue la que me motivó a perdonar, ella es mucho más madura que yo en ese aspecto, me decía que ya soltara, que perdonara, que dejara eso atrás, siempre fue la primera en hacerlo y ahora fue la primera en comprarle un pan de elote a Victoria.

“Solté, ya todo enterrado, nos dimos un abrazo, nos felicitamos, estuvimos conviviendo todos muy bien, a partir de ahora es un nuevo capítulo y es borrón y cuenta nueva”, indicó en entrevista.