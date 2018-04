Eugenio Derbez y Daniela Vega reciben reconocimiento en el marco de los Premios Platino

RIVIERA MAYA, Q. Roo. Eugenio Derbez y Daniela Vega recibieron el reconocimiento Xcaret a su trayectoria y sus logros dentro de la industria cinematográfica en Iberoamérica, esto en el marco de la V edición de los Premios Platino que se celebrarán el domingo en la Riviera Maya, México.



El actor mexicano agradeció el reconocimiento y habló sobre la necesidad de que el cine iberoamericano se una a través de una premiación como esta. “Me siento muy honrado por este tipo de reconocimientos pero principalmente porque amo el cine y amo mi país. Y justo hoy aquí estamos combinando las dos cosas”, cometó el actor al recibir un árbol de la vida hecho por artesanos mexicanos.



Derbez también destacó la necesidad de reflejar otra imagen sobre los latinos en Estados Unidos a través de su trabajo como productor. “Estoy cansado de que a los latinos siempre nos ponen en las películas americanas como los criminales, los narcotraficantes. Y en el mejor de los casos como jardineros; es lo único que vemos en las pantallas hollywoodenses. Es por eso que ahora estoy tratando de cambiar eso desde mi trinchera”, señaló.



Por otro lado, la protagonista de la cinta Una mujer fantástica agradeció su reconocimiento con un discurso sobre la unión de los seres humanos. “Yo he venido a mostrar mis colores y a mezclarlos con los colores de ustedes y me di cuenta que hay muchos más colores que se pueden crear. Y me di cuenta que como el guacamayo vuela, el pecesitonadan con sus colores nosotros podemos convertirnos en esos colores.



Yo solo tengo tres preguntas: ¿Donde están los límites de nuestra empatía? ¿Podemos o no ampliar los límites de nuestro conocimiento? ¿Seremos capaces de amar, de encontrar flores debajo de la nieve?”, dijo Daniela, considerada como la primera actriz transgénero en presentar un Oscar.



Eugenio Derbez será el presentador de la ceremonia de los Premios Platino este domingo, mientras que Daniela Vega busca el premio a Interpretación Femenina por si trabajo en Una mujer fantástica, que es la cinta más nominada en esta quinta edición, sumando nueve menciones.