Euphoria, de HBO, retrata una cruda realidad adolescente

Después de finalizar con una de las series más exitosas de todos los tiempos, HBO trae para sus espectadores su nueva producción Euphoria, basada en la serie homónima israelí que retrata la vida de Rue, una adolescente estadounidense adicta y la relación con el entorno social hostil en el que vive.

La historia comienza con el regreso de Rue a su casa después de haber pasado una temporada en rehabilitación, sin embargo, las intenciones de la joven no son precisamente el comenzar con una vida limpia pues no pierde tiempo para seguir con sus antiguas prácticas.

Con una visión cruda y sin censura, Sam Levinson, escritor y productor ejecutivo, retrata un mundo actual en el que la violencia, la misoginia, el abuso sexual a menores de edad, la pornografía, las drogas y las redes sociales permean la vida de un grupo de adolescentes preparatorianos.

Con la serie, Zendaya se despide de su etapa infantil y tierna con la que comenzó su carrera como actriz de Disney al interpretar a la protagonista de la historia: Rue una joven que a temprana edad le fueron diagnosticados diversos trastornos psiquiátricos que fueron tratados con medicamentos controlados, eso aunado a las sus dificultades socializadoras, terminaron siendo la puerta a las adicciones.

Levinson ha comentado que una de sus principales intensiones al hacer esta serie es mostrar el peso de las emociones cuando uno es joven. El productor ha comentado que la serie contiene ciertas vivencias propias, pues en su juventud enfrentó problemas de adicciones severos.

La serie está compuesta por ocho episodios y el elenco está compuesta por Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith y Sydney Sweeney.

Entre los productores ejecutivos, resalta la participación del rapero y cantante canadiense Drake, quien a principios del siglo XXI hubiese formado parte de la serie Degrassi: La nueva generación, que curiosamente está centrada en temas similares pues expone las vidas problemáticas de jóvenes de preparatoria.

Sam Levinson ha dirigido películas como Another Happy day, Assassination Nation y también para HBO The wizard of lies protagonizada por Robert De Niro.