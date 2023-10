Everytime, la canción donde Britney Spears habló de Justin Timberlake y su aborto

Después de que Britney Spears revelara dentro de su libro de memorias, The Woman in Me, que durante su relación con Justin Timberlake tuvo que tomar la decisión de abortar, la canción Everytime tomó un poco de sentido.

Los fans pusieron atención especialmente en el video musical, pues además de que se estrenó pocos meses después de que la cantante decidiera no tener a su bebé, también muestra una clara referencia a la maternidad y a la dura relación que tenía en ese momento.

Puedes leer también: Britney Spears revela por qué se rapó el cabello en 2007: era mi forma de contraatacar

En un principio se ve a la intérprete de Toxic dentro de una limosina con su pareja, ellos no hablan y aunque ella intenta tener contacto, él la rechaza.

OMG! Britney Spears anuncia el lanzamiento de su biografía: "¿Están listos?"

Posteriormente, mientras la multitud de fanáticos y reporteros la esperan, ambos tienen una violenta interacción, especialmente por parte de él, quien le grita y en cada oportunidad lanza o rompe algún objeto.

Spears retrató quizá lo que vivía día a día cuando estaba junto a Timberlake. No solamente el hecho de que ya no se llevaban bien, sino que incluso había violencia dentro de la relación.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La referencia a su aborto

Durante el estribillo, Britney se encuentra dentro de un hospital donde en el fondo se ve a una mujer en labor de parto. Ahí ella voltea a ver el momento en el que la madre recibe a su recién nacido.

Aunque varias personas son atendidas en el lugar, la cantante parece dar especial atención al nacimiento del bebé, por lo que se considera una fuerte referencia a su aborto y lo difícil que fue para ella decidir hacerlo al no recibir el apoto de Timberlake.

Además, justo en ese momento la letra habla sobre alguien que parece en sus sueños y no la deja descansar. Podría ser una referencia a su novio, pero algunos lo relacionan con el bebé que pudo tener.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Y cada vez que te veo en mis sueños veo tu cara, me persigues. Supongo que te necesito, bebé” y “creo que estás aquí. Es la única manera que veo claramente... ¿Qué he hecho?”.