Evil: los orígenes del mal desde la mirada científica y las creencias de la fe

La ciencia, la religión y la maldad se pondrán en la mesa de discusión con Evil, una serie que buscará encontrar el origen del mal, en el que lo inexplicable se hará presente poniendo a prueba las ideas de los más incrédulos.

“Mi personaje está muy basado en la ciencia, y yo soy muy escéptica sobre las cosas que no puede explicar la ciencia, y fue fácil para mí porque se acerca a mis propias creencias”, comenta Katja Herbers, quien interpreta a Kristen Bouchard, una psicóloga que se unirá a un misionero para explicar misterios inexplicables.

La serie fue creada por Robert y Michelle King, autores de serie s como The Good Wife en la que también trabajaron al lado de Mike Colter, el aspirante a sacerdote, David Acosta, quien se rodeara de un equipo de no creyentes para poder ser objetivo en sus investigaciones y poder distinguir si los casos son debido a sociópatas o a fuerzas sobrenaturales.

“Amé trabajar con ellos (Robert y Michelle) en The Good Wife, y siempre estuve esperando una nueva oportunidad para trabajar con ellos, y cuando esto llegó, era perfecto en muchos sentidos, era algo diferente, nuevo y sobre todo era un riesgo para mí”, relata Colter.

Aunque ahora ambos ven con más respeto las creencias sobre naturales, ambos actores se consideran no creyentes. “Soy de un lugar en el que se tienen ideas sobre fantasmas y brujas, pero no quiere decir que necesariamente crea en ello, aunque alguna vez tuve alguna experiencia, en la que alguien me comentó que había un espíritu que estaba enojado conmigo, pero era my pequeño y no estoy muy seguro”, expresó el estadounidense.

Po su parte, Katja asegura que antes del show no sabía nada al respecto, y durante las grabaciones “no experimentamos nada extraño, aunque comencé a tener pesadillas y eso no es usual en mi y era un poco aterrador”, confiesa.

Kristen es madre de cuatro niñas pequeñas que mantiene una deuda escolar muy grande, vive largas temporadas separada de su esposo, quien al igual que ella, es un alpinista que gana poco dinero para solventar los gastos de la casa.

“Creo que lo interesante es que hay muchas cosas le están pasando al mismo tiempo a Kristen, soy una madre, mi esposo no esta en casa, estoy interesada en David, tenemos una conexión especial, me siento un poco sola, no necesariamente quiere decir que no quiera a su esposo, es una mujer complicada”

Es por eso, que algo fundamental para Herbers al unirse al programa fue que “Robert y Michelle son increíbles escritores y tienen muy buenos personajes para mujeres, mi personaje es muy complejo y eso era muy importante para mí, sigo aprendiendo de ella en cada capítulo”, asegura la actriz.

Al final la serie ha hecho reflexionar a los actores y Mike considera que “hay cosas que son inexplicables, en los que no hay patrones para explicar, y debido a eso existen los milagros que solo pasan una vez en la vida”, mientras que Katja cuenta que ahora ha logrado ponerse en los zapatos de las personas que creen en estos sucesos y para ella “mi definición es que hay gente haciendo malas solo por el placer de hacerlo”.