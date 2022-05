Exigen que prendas históricas no sean prestadas a socialités

Sin importar si se tiene un cuerpo escultural, gran poder adquisitivo, sean parte de la familia Kardashian o alguna otra celebridad, las prendas con valor histórico exhibidas en museos no volverán a ser prestadas para alguna reunión.

Esto surgió luego de la participación de Kim Kardashian en la Met Gala 2022, celebrada el pasado 2 de mayo, en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York donde reutilizó el vestido de Marilyn Monroe de 1962.

La prenda se encontraba exhibida en el museo de Ripley’s Believe It or Not, de Florida, pero fue la socialité quien lo pidió para desfilar en la gala que este año tenía por temática la Gilded Age o Edad Dorada.

Aunque algunos resaltaron la belleza de Kim Kardashian, otros más se pronunciaron en contra de la decisión de utilizar una prenda histórica, como el Consejo Internacional de Museos (ICOM), organización encargada de la preservación y mantenimiento del patrimonio cultural del mundo.

“Las prendas históricas no deben ser empleadas por nadie, ni por figuras públicas ni privadas. Es mejor prevenir que curar el daño. El trato incorrecto destruirá un objeto para siempre”, indicó la organización mediante un comunicado y espera que no se repita la situación.

Para preservar las prendas se debe de tener algunos cuidados como el utilizar guantes para su manipulación, no estar expuestos a flashes fotográficos o en contacto con maquillaje y perfume, de lo contrario perderían el valor que poseen.

El vestido lo usó Monroe cuando cantó “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy, en el Madison Square Garden, con motivo del cumpleaños número 45 del mandatario.

La actriz y modelo portó la prenda sin ropa interior, dando un look de desnudez; incluso, ésta fue diseñada a la medida de la artista por Jean Louis, utilizando un color que combinara mucho a su tono de piel.

En 2016, la prenda se remató por 5 millones de dólares, lo que la convierte en el vestido más caro del mundo.

Para poder entrar en él, Kardashian tuvo que adelgazar siete kilos en tres semanas y así no hacerle ninguna modificación ya que éste está hecho de seda soufflé, misma que ya no se encuentra disponible y tiene incrustada más de 6 mil cristales preciosos bordados a mano.

Bob Mackie, quien fue el responsable de dibujar el boceto original del vestido, y que trabajaba como asistente de Louis en aquella época, comentó en entrevista para Entertainment Weekly, que la hermana de Kylie Jenner no debió de haber usado dicho vestido.

“Pensé que fue un gran error. Marilyn era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Ella era simplemente fabulosa. Nadie fotografía así. Y se hizo por ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido”

La Met Gala de este año fue la segunda parte de la exposición In America: A lexicon of fashion; ésta llevó por título In America: An anthology of fashion y muestra más de un centenar de prendas del Siglo XIX, en la que se caracterizó Nueva York como la época más fructífera y de crecimiento.

Blake Lively, Regina King o Ryan Reynolds fueron los anfitriones.