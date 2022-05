Exitoso debut del Tecate Emblema con Backstreet Boys, Sebastián Yatra y Morat

El Tecate Emblema cumplió con las expectativas en su primera edición, que reunió a un total de 96 mil 903 asistentes durante sus dos días (49 mil 270 el viernes y 47 mil 633 el sábado).

La primera jornada cerró con la participación de los Backstreet Boys, quienes entre baile y pirotecnia llevaron a sus fans de vuelta a los años 90 con temas como Larger than life, Everybody, I want it that way e Incomplete.

Foto: Cuartoscuro

Las puertas de este sábado se abrieron alrededor de las 14:30 horas, siendo Chucho Rivas, Paula Cendejas y Fran los encargados de abrir la jornada.

Entre el público se encontraba un joven llamado Edwing García, proveniente del Estado de México, quien compartió que el día anterior "tenía más variedad en cuestión de géneros y había artistas que llenaron. Danna Paola y Diplo. El toque de pop que le dieron ya se extrañaba, porque ya hay de música latina y rock, pero me gustó tener este cartel popero y con artistas de varias épocas".

Los Backstreet Boys ya no tienen nada de Boys, pero está increíble verlos bailar como si tuvieran 15 años. #TecateEmblema pic.twitter.com/b4PRrY4cYS — Pana Rabbit 🐰 (@diegovvhh) May 14, 2022

Morat conquistó

Con algunas fallas técnicas, Morat se presentó en el escenario principal del Tecate Emblema. Aunque en ocasiones el sonido se escuchaba más bajo, las voces de los fans cubrían esos vacíos al corear las canciones con ellos.

Así, Morat convirtió al escenario principal en una especie de karaoke gigante, donde los fans cantaron los temas Aprender a quererte, Presiento, Cuando nadie te ve, No se va y Llamada perdida.

La banda colombiana aprovechó para compartir un breve adelanto de su nuevo tema. "Queríamos aprovechar esta increíble ocasión para cantar les un pedazo de nuestra próxima canción que no ha salido. Se llama París y sale el 19 de mayo", expresó Juan Pablo Isaza.

Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

De pronto el público que se encontraba al inicio se duplicó y el espacio estaba abarrotado de fans que los acompañaron en el cierre con el tema Cómo te Atreves, con el cual culminó su presentación.

María Fernanda, una emocionada fan, que no paró de cantar durante toda la presentación, expresó que "me gusta que son sencillos, no necesitan una gran producción para ganarse al público, basta con su carisma para emocionarnos".

El calor no fue impedimento para que la gente disfrutara, entre los asistentes se observaban decenas de vendedores de paletas y helados, que no se daban abasto ante tanta demanda. "Es pesado trabajar con tanto sol, pero afortunadamente sí nos ha ido muy bien con las ventas, hoy hasta vemos un poco más de gente que ayer", expresó Guadalupe, una de las comerciantes presentes.

Sebastián Yatra y Kurt homenajean a Selena

Los homenajes no faltaron dentro de este festival y Kurt puso el toque de cumbia a su presentación al incluir en su repertorio el tema Como la Flor, de Selena, el cual provocó que algunas parejas presentes en el escenario Park Stage se pusieran a bailar entre la multitud.

Mientras el cantautor mexicano culminaba su presentación, el escenario principal ya estaba abarrotado con los fans de Sebastián Yatra, quien arrancó su presentación con el tema Melancólicos Anónimos y se sumó al homenaje a la reina del Tex Mex con el tema Baila esta Cumbia. "Hola Tecate Emblema, vamos a cantar", expresó el colombiano ante los gritos del público.

Sebastián Yatra rindió un homenaje a la reina del Tex Mex, Selena, en el #TecateEmblema.



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/G0H8KXJSWh — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 15, 2022

Temas como Pareja del año, Por Perro, Traicionera, Tacones Rojos, Amor Pasajero y Melancólicos Anónimos conformaron el repertorio de casi una hora que presentó en el festival. Emocionado por la buena convocatoria, incluso descendió del escenario para bailar más cerca de sus fans.

El cantante aprovechó para reconocer a sus compatriotas, que minutos antes habían pisado el mismo escenario. "Un aplauso para mis hermanos de Morat que se acaban de ir", expresó, causando una ovación por parte del público.

Antes de finalizar su participación, agradeció tanto cariño de los mexicanos, y se envolvió en la bandera con una sonrisa.

"Me gusta que sea un escenario internacional, con música para todas las edades. Ya había visto a Sebastián Yatra en el Auditorio Nacional, pero aquí se siente más emoción por estar al aire libre y se puede bailar", dijo Mariana Guerrero, otra de las fans del colombiano.

Kali Uchis no prendió

Vestida con un psicodélico atuendo blanco y de puntos negros, Kali Uchis apareció en el escenario principal del Tecate Emblema. Su repertorio se conformó por temas como Dead to me, After the storm y Fue mejor.

"¿Cómo están México? Gracias por venir a verme. ¡Qué viva Colombia, México y toda Latinoamérica!", expresó con entusiasmo al iniciar su concierto.

Sin embargo, entre el público no se observaba mucho entusiasmo, pues quienes se encontraban más alejados del escenario, permanecieron sentados durante gran parte de la presentación, y algunos incluso parecían ignorar la presentación.

Los ánimos mejoraron cuando sonó Telepatía, el mayor éxito de Kali Uchis que concluyó con su participación, la cual finalizó aproximadamente diez minutos antes de lo que se tenía previsto. Sin hacer ningún comentario al respecto, terminó la canción y se despidió del público.

No podía faltar el gran éxito de Kali Uchis: "Telepatía", en el #TecateEmblema.



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/uwhkuN9xPj — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 15, 2022