Exploran la vulnerabilidad de Flash a través de su historia familiar

Inspirados por el valor que representa la familia en los seres humanos, Christina Hodson y Joby Harold escribieron la nueva cinta Flash: Un choque de mundos, filme en donde el superhéroe que se mueve a grandes velocidades descubre la importancia de tener un vínculo especial con sus seres queridos, así como también aceptar los hechos del pasado, por más desgarradores que sean.

Desde que recibió sus poderes, Barry Allen ha enfrentado a los villanos que quieren conquistar su mundo y aunque ha sufrido, no hay un dolor más grande que el haber perdido a su madre.

“El fundamento emocional de la historia es esa conexión entre madre e hijo y yo como sudamericano, como argentino, me sentí muy identificado sobre todo porque los latinos compartimos esos valores de familia. Era importante transmitir esa calidez, teníamos que poner toda la carne al asador”, afirmó el director del filme, Andy Muschietti, en un encuentro con medios internacionales en el que estuvo presente El Sol de México.

La cinta cuenta la historia de Barry Allen (Ezra Miller), colaborando con La Liga de la Justicia para salvaguardar el mundo, mientras vive su día a día dentro de un laboratorio químico.

La madre de flash jugará un papel importante para el desarrollo de la historia | Cortesía: Warner Bros Pictures

Sin embargo, en su mente siempre permanece un amargo recuerdo, ese momento en el que de niño ve cómo su madre Nora (Maribel Verdú) es asesinada. Sin buscarlo, Flash encuentra la forma de viajar en el tiempo e intenta cambiar ese hecho, sin embargo, no saldrá como él esperaba.

“La figura de la madre es importante en la vida de la gente, es la universidad de todas las personas, de quien uno bebe, a quien quiere imitar, tú quieres aprender de tu madre, quieres crecer a su lado, tienes sus enseñanzas, una madre está para admirar. Nora es esa madre que todos soñamos con tener, una mujer comprensiva, terrenal, divertida, alegre, cómplice, tierna, con un sentido del humor increíble, es un sueño de madre”, expresó Verdú.

Para la española, esta película es como un compilado de cinco propuestas más, ya que logra transitar de un momento a otro por géneros como la comedia, el suspenso, la acción, el drama y la ficción.

EL REGRESO DEL VETERANO

El director aseguró que trabajar en este largometraje es un sueño cumplido, sobre todo porque tuvo la oportunidad de colaborar con Michael Keaton y, además, regresarlo a la pantalla grande con su personaje icónico de Batman, extraído de la cinta de 1989, del director Tim Burton.

“Es un extraño sueño hecho realidad, primero porque nunca me imaginé que Keaton volvería como Batman, mucho menos que yo sea el director de ese regreso. Crecí con Batman no sólo en cómics sino en la televisión con la serie original en los 60s, con Adam West, luego vino la película revolucionaria de Tim Burton que rompió todo a nivel estético, fue una marca bastante indeleble en mi manera de ver a los superhéroes”, compartió Andy Muschietti.

“Fue una gran alegría agasajar este personaje, en esta historia y tratar de recrear algunos aspectos del personaje que creó Tim con Keaton. Aunque no pude recrear la iluminación de la cinta porque iba a ser un desastre tonal en diferencia con el resto de The Flash, pero fue muy estimulante imaginar todo lo que ese Batman habría sido en esos 10 años que no lo habíamos visto, antes de renunciar porque no lo vemos desde el ‘92, pero asumimos en esta película que él siguió siendo Batman por 10 años más y fue divertido explorar esa evolución”, añadió.

En esta aventura Flash estará acompañado de Batman y Supergirl | Cortesía: Warner Bros Pictures

En la historia, Flash y el nuevo Batman se reúnen con Supergirl, quien es interpretada por Sasha Calle, una mujer que proyecta fortaleza en cada momento de su vida, según contó el director, pero sin omitir los momentos tal vez vulnerables en los que pudiera mostrarse.

Para este personaje, Muschietti decidió cambiar el look, uno más arriesgado y con el que pretende sorprender a los fans de DC Comics.

“Para mí, Supergirl significa esperanza, al igual que amor; ella carga la esperanza en el pecho y en su corazón. Es un honor haber estado tan cerca de este personaje que para mí representa el mundo, la quiero mucho, la adoro, ha sido un orgullo trabajar con gente tan hermosa y con un personaje tan poderoso, Al principio vemos a Supergirl algo triste, pero se regenera con el sol y va teniendo un gran cambio”, contó Calle.

El proceso de producción de la cinta comenzó un par de meses antes de que se declarara la pandemia por Covid-19; esto obligó a retrasarla durante seis meses, tiempo en el que se pulieron algunos detalles del proyecto, según explicó la productora Bárbara Muschietti.

Ben Affleck, Gal Gadot, Antje Traue, Michael Shannon, Kiersey Clemons, Ron Livingston, Isabelle Bernardo y Sean Rogers conforman el elenco.

Flash estará disponible en cines a partir del 15 de junio.