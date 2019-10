Expo de Guillermo del Toro en Guadalajara se extiende una semana más

Hoy miércoles es el cumpleaños número 55 del cineasta tapatío y ganador del Oscar, Guillermo del Toro, quien dio a conocer que la exhibición “En Casa con Mis Monstruos”, se extiende una semana más para que principalmente los jóvenes puedan acudir a esta.

"Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En Casa con Mis Monstruos una Semana mas. Como regalo he pedido (y recibido) de FICG, MUSA y de @rvillanueval el que esa semana sea enteramente GRATUITA para menores de 25 años", anunció el aclamado director.

A la gente mayor de 25 años se le avisa que el boleto se reducirá esa semana a 45 pesos. "Mi deseo es que los jóvenes reciban este gesto. Un abrazo y un agradecimiento a la incansable Estrella Araiza que ha hecho lo imposible para que todo salga lo mejor posible. Abrazos de 55”.

Recuerda que la compra de boletos es por Ticketmaster y toda la información la puedes encontrar en su página web.

A través de su cuenta de Twitter, Del Toro dijo que andaba un poco "desafanado" de esta red social pero que habría anuncios importantes y aprovechó para adelantar que este 9 de octubre era su cumpleaños.

1/ 3 En Toronto ya es Oct 9. Cumplo 55 años. Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En Casa con Mis Monstruos una Semana mas. Como regalo he pedido (y recibido) de FICG, MUSA y de @rvillanueval el que esa semana sea enteramente GRATUITA para menores de 25 años... — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2019

2/3 A la gente mayor de 25 años se le avisa que el boleto se reducirá esa semana a 45 pesos. Mi deseo es que los jóvenes reciban este gesto. Sobre todo, aquellos que no han tenido medios para asistir. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 de octubre de 2019

3/3 Con ayuda de @estrellablue haremos todo lo que este de nuestra parte para que esos jóvenes tengan prioridad. Asimismo buscaremos abrir el que haya gente que al presentar DOS boletos de visitas anteriores (boletos que serán perforados) puedan tener mas tiempo para visitar. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 de octubre de 2019

Agradeció a FICG, MUSA y al Rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, "por concederme esta semana extra y la entrada prioritaria para jóvenes".

Gracias a FICG, MUSA y @rvillanueval por concederme esta semana extra y la entrada prioritaria para jóvenes. Un abrazo y un agradecimiento a la incansable @estrellablue que ha hecho lo imposible para que todo salga lo mejor posible. Abrazos de 55. — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2019

Estimado @RealGDT nos alegra mucho tu iniciativa de ampliar la exposición @encasamonstruos y con gusto la @udg_oficial abre sus puertas para que más jóvenes puedan disfrutar el arte y aprender como tú a dar rienda suelta a la imaginación, aspectos importantes para su formación. — Ricardo Villanueva (@rvillanueval) 9 de octubre de 2019

