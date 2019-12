Exreinas de belleza le dan 10 a Sofía Aragón

Una perfecta pasarela con la que se ganó el apodo de huracán azteca, una excelente oratoria, determinación, inteligencia, un inglés fluido, trabajo duro, fueron algunas de las cualidades de Sofía Aragón que destacaron ex reinas de belleza chihuahuenses, luego que la tapatía obtuviera ayer el tercer lugar en Miss Universo en la capital de Georgia.

“Me encantó su presentación, lo hizo excelente, me parecieron fabulosas sus respuestas, súper acertadas, no hubo una parte de su aparición que fuera desfavorable, todo lo que hizo fue perfecto”, dijo Andrea Meza, Miss Mundo Américas 2017.

Señaló que estaba casi segura del triunfo de Sofía, “a lo mejor la visión que tenían los jueces era de una mujer con otro aspecto, no lo sé, pero ella fácilmente se pudo haber llevado esa corona”.

Aseguró que se veía preparadísima y que trabajó cada uno de los aspectos, “su carta fuerte fue la oratoria, al momento que la dejan hablar fue cuando ella despegó llevándose el tercer lugar. Claro que desde las entrevistas ya se había ganado un lugar”, subrayó.

Andrea Sáenz, Miss Continentes Unidos 2018, se expresó con orgullo de la destacada participación de Sofía en Atlanta, “es una mujer determinada, inteligente, dejó muy en alto el nombre de México. No se esperaba menos de ella porque es una mujer con muchas cualidades, con capacidad de raciocinio, que sabe dominar al público y que tiene bien fijas sus metas.

Gratamente sorprendida se mostró Janneth Vargas, Mexicana Universal Chihuahua 2018, “se notó todo su esfuerzo y su desempeño. Sobre todo fue, como ella lo menciona, una mujer que no se rinde puede lograr muchas cosas y eso se notó. Tuvo un muy buen desempeño tanto en su oratoria, como fluyó el inglés, en su pasarela, en todo, la corona era de México”, opinó.

Y aunque no vio el certamen por televisión, Celeste Espinoza, Nuestra Belleza Chihuahua 2016, dijo haberse enterado por las noticias y admitió estar muy emocionada, “por lo que he podido ver en redes, en todas las publicaciones, se ve que hizo un excelente papel. He visto mucho cómo trabajó para poderlo reflejar lo que piensa y lo que siente, ya sea en la pasarela, en las actividades, en todo lo que hizo en Miss Universo.

Denisse Romero, Miss Ciudad de Chihuahua 2012, tampoco vio el programa, pero le dio mucho gusto saber que la mexicana obtuvo el tercer lugar y se manifestó orgullosa de su desempeño.

Por su parte, Raquel Terrazas, coordinadora estatal de Miss Chihuahua, quien se encuentra camino a Londres para acompañar a Ashley Alvídrez en la final de Miss Mundo este fin de semana, dijo que por lo que estuvo viendo en las redes, Sofía Aragón hizo un excelente papel, “es una mujer muy culta, por las respuestas que estuve leyendo que dio. No tuve la oportunidad de verla, pero logró un excelente lugar, haber quedado entre las mujeres más bellas del universo no es nada fácil”.