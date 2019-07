Extranjeros intentan robar casa de Angélica Rivera; detienen a dos

Al menos dos sujetos armados intentaron ingresar y robar la casa de actriz y exprimera dama, Angélica Rivera, la cual está ubicada en Palmas 1325 en la colonia Lomas de Chapultepec, en alcaldía Miguel Hidalgo.

Primeros reportes indican que la noche del jueves dos delincuentes, uno colombiano y otro venezolano, ingresaron al área de servicio, pero fueron descubiertos por empleados de la casa y personal de seguridad, quienes trataron de detenerlos.

Foto: La Prensa

Esto detonó una enfrentamiento a balazos entre elementos de seguridad y los sujetos. Luego de unos minutos, policías lograron repeler la agresión, sin embargo, uno de los delincuentes resultó herido de bala y otro por golpes.

Los sujetos fueron entregados a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y posteriormente los trasladaron a un hospital con custodia policíaca.

La Procuraduría de la Ciudad de México informó que se inició una carpeta de investigación por los hechos.

Foto: La Prensa

Asaltan violentamente a Juan Osorio

El pasado domingo 14 de julio, el productor de televisión, Juan Osorio, relató que se encontraba en su recámara descansando, cuando cuatro hombres entraron sigilosamente e inmediatamente lo amenazaron con el arma, lo golpearon fuertemente y amarraron de pies y manos.

"Entraron a mi casa asaltantes y obviamente hubo de todo", dijo en una entrevista televisiva.

OMG! "Me golpearon, me abrieron la cabeza", Juan Osorio denuncia asalto a su casa

Los asaltantes no se conformaron con despojarlo de sus bienes, sino que además, lo golpearon fuertemente. Una de las heridas más visibles es la que tiene en su frente, misma que fue resultado de un “cachazo”.

"Me golpearon, me abrieron la cabeza, me golpearon todo el cuerpo", dijo.

Tras la agresión y el robo, policías capitalinos capturaron a dos de los cuatro presuntos responsables.

Rivera habla de su separación con EPN

Angélica Rivera se ha visto envuelta en la polémica tras confirmar que su divorcio con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien después anunció su noviazgo con la modelo Tania Ruiz.

Luego de su divorcio con EPN, Angélica habló por primera vez y señaló que "los hijos, la familia, el amor te dan fuerzas para salir adelante”.

Policía Detienen a dos presuntos asaltantes de la casa de Juan Osorio

La actriz recordada por su participación en telenovelas como Dulce Desafío, La Dueña y Destilando Amor confirmó que sí está preparando su regreso a la pantalla chica.

“Ahorita no es momento, claro que quiero regresar a trabajar, tengo proyectos muy interesantes, mi trabajo es mi vida, mi pasión, mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida y en su momento se los platicaré en mi regreso”, aseguró, al mismo tiempo que no descartó la posibilidad de trabajar junto a su hija Sofía Castro. Lee aquí la entrevista completa.