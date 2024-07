Facundo se integra al programa Miembros al Aire: "vengo a aportar, no inventar nada"

Facundo está viviendo sus últimos 10 años de locura extrema, ya pasando los 55, incluso cuando esté cerca de cumplir los 60, pues el conductor quiere vivir de una forma mucho más mesurada.

“Siento que me quedan 10 años para poder andar en bici con la inconsciencia con la que lo hago y haciendo las cosas como las hago, dejé de aceptar muchos trabajos por disfrutar este tiempo, igual 10 años más adelante regreso a trabajar a lo güey, pero ahorita que no tengo deudas, no tengo demasiados gastos, no vivo una vida de lujo, decidí trabajar menos y vivir más la vida, gozar, sobre todo porque no quiero ponerme a disfrutar la vida cuando tenga 60, la quiero disfrutar a los 45 que puedo, yo no quiero viajar por el mundo cuando necesite andadera, el chiste es hacerlo ahorita que todavía hay energía y se me antoja”, afirmó el comediante en entrevista.

Pero eso sí, la edad sí le está pasando factura, ya que actualmente el conductor comenzará con una rehabilitación en su pie izquierdo debido a que, jugando futbol, se rompió el tendón de Aquiles, conecta los músculos de la parte posterior de la pantorrilla con el hueso del talón.

“Yo creo que fue por viejo, por no adaptarme a mi edad”, dijo entre risas.

Serán dos meses los que reciba terapia, precisó, aunque en total son casi cinco meses de tener problemas para caminar de manera normal.

Este accidente no le imposibilita el continuar trabajando esporádicamente, es por ello que este jueves se integra a la familia base del programa Miembros al Aire, en donde comparte créditos con Raúl “El Negro” Araiza, José Eduardo Derbez, Jean Duverger y Paul Stanley.

“Este programa siempre es venir a hablar mal de uno mismo, siento que cuanto más te destruyes mejor le va al programa. Sí me da un poco de miedo saber cómo voy a salir de aquí, uno sabe cómo entra, pero no cómo sale.

“Lo importante es venir a aportar lo que puedas, no voy a venir a inventar nada, este programa ya tiene una base, ha ido evolucionando y llegando al nivel que están ahorita después de 13 años, me imagino que es porque están haciendo bien las cosas”, expresó.

Finalmente, el también actor aseguró que, en estos momentos, ya cuida mucho más la forma de comentar o decir las cosas.

A pesar de siempre caracterizarse por ser transparente, la cultura de la cancelación en redes sociales le han puesto un alto.

“Siento que ahora estamos a un chiste de quedarnos sin chamba, hay chistes que pueden resultar de cariño entre nosotros, pero que alguien los puede mal interpretar o descontextualizar, estamos en una época donde todos vivimos en la cuerda floja.

“Y es un poco de hueva, porque eso de estarse cuidando todo el tiempo de no decir una estupidez es complicado porque ya tienes que ir pensando demasiado las cosas y eso le quita frescura a todo, lo bueno es que este programa es grabado, así que si llega a salir algo demasiado turbio yo creo que sí nos echarían la mano”, dijo.

Miembros al Aire se transmite todos los jueves, a las 21:30 horas, por Unicable.