Facundo ya no es tan irreverente, muestra su lado tranquilo en TV Azteca

Facundo ya no es el mismo conductor irreverente, provocativo ni manchado que se conoció hace alguno años, ahora está muy tranquilo en el foro de TV Azteca donde se graba el programa Mi Pareja puede, ahí se burla de los invitados, los provoca, pero de una manera muy ligera y aun así, ellos caen, suben las apuestas y obligan a que su pareja cumpla los retos que se apostaron en la mesa, así es el formato de este programa que se transmite por Azteca 7.

¿Qué pasó con ese Facundo manchado, el que bajaba los pantalones a los chavos y mojaba a globazos a la gente?, pues él mismo en entrevista para este medio nos explica cómo está en este periodo de su vida.

“Sí, el que ven es a un Facundo muy descafeinado, muy ligero y la neta es que es un horario muy familiar, debo entender que el reto es hacer un humor donde no se caiga en el doble sentido o ñeradas y que por mi culpa el programa empiece a dejarse de ver”, expresó.

Pero dejó muy en claro que ahora que se va al Mundial de Rusia 2018 el Facundo que todos conocen estará de vuelta, “mira, hablar del Mundial para mí es muy emocionante, la verdad hasta pagaría por ir a trabajar y aquí en TV Azteca me dan la oportunidad para asistir, así que sí, habrá muchas locuras y tonterías aunque también tendré que ver lo que se puede hacer y hasta donde porque es un país en donde lo que podamos hace, puede ofenderlos bastante, así que habrá reservas pero sólo las necesarias”.

Para esas semanas en Rusia dijo que hará experimentos sociales y abordará temas sobre la diversidad sexual, “Ya vez que allá odian a los gays”, dijo entre risas el conductor.

Sobre su programa Mi Pareja puede, señaló que de una hora las transmisiones ya subieron a dos, “es algo fabuloso, nos gusta que las cosas funcionen y me gusta retar a las chavas sobre cuánto pueden cargar sus hombres y ver cómo los cuates apuestan como locos y ponen en aprietos a sus mujeres, es chido ver cómo se la rifan y muchas veces no logran superar los retos”.

Con varios años de locuras, Facundo recordó las tres cosas más peligrosas que ha hecho frente a una cámara, “mira, una vez me metí a la jaula de los tigres en Chapultepec sólo con una varita en la mano, no sé cómo salí vivo, la segunda cuando me subí a un toro de rodeo, me dio unas zarandeadas porque se me atoró la mano pero salí también vivo y la tercera, me hice volador de Papantla y a unos días, se rompió el poste, se cayeron los cuates y unos se mataron, no sé, creo que lo peor de arriesgarme sería que nadie lo grabara”, comentó entre risas.

“Sí mira, yo puedo sangrar y descalabrarme, pero cicatrizo en semanas, un mal rating por no arriesgarte, dura para siempre”, señaló.

El conductor también expresó que hay muchos proyectos sobre la mesa y tal vez, alguno de esos sea el que funcione en la televisión cuando regresen de la justa deportiva, “habrá mucho por hacer en Rusia, chance y hasta me meta en la novela del Doctor García, Martinolli y Campos y en el camino se me ocurra algo, una idea y al regreso la presentaría y si funciona pues a grabarla”, expresó.

También dijo que hay varios proyectos que tiene listos en el cajón para presentarlos en TV Azteca y espera que con calma, los ejecutivos le permitan presentarlos para ver si se arriesgan con él.

“Sí, hay muchas cosas sueltas, pero también tengo hijos y a veces por el ritmo de trabajo me quedo con ganas de ver a mi novia y tiene mucho que no voy al gimnasio, así que como verás, al final del día hago lo que puedo y no lo que quiero”, finalizó.