Fall Out Boy regresa tras 10 años de ausencia: cómo lo vivieron sus fans

“Diez años, perdonen”, dijo el cantante Patrick Stump, vocalista de Fall Out Boy, al saludar a sus fans en el Palacio de los Deportes, quienes esperaron una década para volver a escucharlos en vivo.

La agrupación conformada por él, Pete Wentz, Joe Trohman y Andy Hurley; ofreció un set dividido entre cada uno de los nueve álbumes de su carrera, interpretando entre tres y cuatro éxitos de cada uno.

Sus fans se mostraron muy emocionados con este regreso.

"Está muy padre este show, sé que vienen canciones de todos los discos en orden cronológico, entonces es como vivir una línea del tiempo de la banda", dijo Bruce, un joven proveniente del Estado de México, que sigue al grupo desde hace siete años.

Por su parte, Alejandro, un seguidor que ha escuchado su música desde hace quince años, se dijo feliz por recordar su época como estudiante.

Me recuerda a la prepa, estudié en un internado en Estados Unidos, y recuerdo muy vividos esos momentos con sus canciones.

Entre el repertorio de dos horas que ofrecieron, destacaron éxitos como “Thanks For The Memories”, “Sugar We’re Going Down”, “The Phoenix”, “Uma Thurman”, “Dance, Dance” y “This Ain't a Scene, It's an Arms Race”.

Como detalle especial para el público que aguardó tantos años por su regreso, incluyeron “Inmortals”, tema principal de la cinta animada “Grandes héroes” (2014), el cual no suelen incluir en sus conciertos. El show terminó poco después de las 23:00 horas, con Pete Wentz bajando por unos segundos del escenario para saludar a sus fans.