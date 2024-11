Fallece Arturo García Tenorio, icónico actor de la telenovela Carrusel

El actor Arturo García Tenorio, quien el pasado 7 de octubre cumplió 70 años, falleció este jueves, informó su agencia de relaciones públicas.

“Con profunda tristeza despedimos a Arturo García Tenorio, un actor talentoso y querido que dejó una huella imborrable en el mundo del teatro y la televisión”, detalló la agencia.

A Arturo García Tenorio le sobreviven sus hijos Galadryel y Alejandro García Bouras.

Gossip ¿Quién era Mayka Montalvo? La actriz del cine mexicano que falleció

El primer actor se destacaba por su estatura, rebasaba al también desaparecido Rubén Aguirre, con quien coincidió en algunos episodios del programa El Chapulín Colorado.

Arturo García Tenorio había escrito sobre la muerte

El pasado 9 de octubre, García Tenorio escribió sobre la muerte en su cuenta oficial de Facebook: “La muerte es algo que no debemos temer. Porque mientras somos la muerte no es; y cuando la muerte es, nosotros ya no somos”.

Dos días antes, exactamente en el día de su cumpleaños, escribió: “70 años y todo en sereno. Más pasado que futuro y un presente lleno de humor y amor. Gracias a Dios”.

Al actor se le recuerda por su participación en la telenovela Carrusel de 1989, en la que compartió créditos con Gaby Rivero. Su personaje era Ramón Palillo, papá de Jaime Palillo, interpretado por Jorge Granillo. Esa interpretación lo marcó toda su vida, así se nota en la interacción que tenía en sus redes sociales con los seguidores de la telenovela.

“Su legado artístico y su pasión por la actuación vivirán para siempre en nuestros corazones. Nuestras condolencias a sus familiares”, añade su agencia de representaciones.

¿Quién era Arturo García Tenorio?

Arturo García Tenorio nació en la Ciudad de México el 7 de octubre de 1954. Tuvo una formación académica y artística que lo llevó a ser un actor de primer nivel, también se desempeñó como director de escena en televisión.

A la edad de 20 años hizo su debut en la televisión en el programa de Roberto Gómez Bolaños El Chapulín Colorado, alternando el personaje Matalote con Rubén Aguirre.

También hizo apariciones en Chespirito, como el Profesor de Teatro donde le daba clases a la Chimoltrufia, interpretada por Florinda Meza.

Fue director de escena de telenovelas como Gotita de amor, El niño que vino del mar, María Belén, De pocas pocas pulgas con don Ignacio López Tarso; Amy, La niña de la mochila azul y Amar sin Límites.

En cine debutó en 1979 en la película Bloody Marlene con Hugo Stiglitz y Héctor Bonilla, posteriormente actuó en la cinta de Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, Don Ratón y don ratero y Adiós Lagunilla al lado de Leticia Perdigón.

También formó parte del elenco de Mecánica nacional, con Sara García, Manolo Fábregas y Lucha Villa; Los panaderos al lado de Luis de Alba y Siete años de matrimonio con Ximena Herrera y Víctor González.

Es en 1981 que hace su debut en la telenovela El hogar que yo robé, luego participó en Rosa Salvaje, Carrusel, María Mercedes, La madrastra, Vivan los niños, Yo soy Juan Querendón con Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva y El bienamado con Jesús Ochoa. Su última telenovela fue Los elegidos en 2019.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Entre las programas unitarios y series, apareció en diversos capítulos de Doctor Cándido Pérez, XHDRBZ y Como dice el dicho.