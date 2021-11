Fallece Astro, integrante de la banda UB40

"Estamos absolutamente devastados y completamente desconsolados por tener que decirles que nuestro querido Astro ha fallecido hoy después de una enfermedad muy corta. El mundo nunca será el mismo sin él", fue el breve mensaje que posteó la cuenta de Twitter @UB40, de Ali Campbell y Astro.

RIP ASTRO



We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family



UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k — UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021

"Le pedimos que por favor respeto a la privacidad de su familia en este momento increíblemente difícil", agrega el texto en la cuenta del cantante original del grupo y el rapero Terence Wilson, conocido como Astro.

Ali Campbell y Astro se presentarían con UB40 en el festival inglés Of Wight Festival 2022 en junio, junto a otros artistas como Lionel Richie, Tom Grennan y Muse.

Originaria de Birmingham, la banda de reggae hizo famosa una versión de Falling in love with you en los años 80, cuando tuvieron otros éxitos como Red, red wine, en la que quedó inmortalizado el rapeo de Astro, que planeaban recordar en vivo. Recientemente, habían anunciado que en 2022, UB40 saldría en una gira internacional.