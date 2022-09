Fallece Lupe Tijerina, músico de ‘Los Nuevos Cadetes’

Guadalupe “Lupe” Tijerina Martínez, cantante y líder de la agrupación musical “Los Nuevos Cadetes de los primos Tijerina” falleció en un accidente automovilístico cuando se dirigía a California, Estados Unidos en la madrugada del pasado 23 de septiembre.

El cantante señalaba que era familiar de Don Lupe Tijerina, uno de los miembros originales de “Los Cadetes de Linares”, por lo que con su grupo decidió retomar su legado musical.

Al dedicarse a la música regional mexicana y el norteño sus presentaciones se dieron principalmente en el norte de México además de tener gran popularidad en los Estados Unidos.

El fallecimiento de Lupe Tijerina

De acuerdo con Joaquín Martínez, hijo de Lupe Tijerina, el músico se encontraba en Nuevo México y se dirigía a California por la Ruta 40. La familia lo esperaba en Victorville, pero nunca llegó al sufrir un trágico accidente en donde su vehículo quedó destrozado.

En un video en sus redes sociales el hijo explicó que hasta el momento no tenían detalles de cómo había ocurrido el accidente al no saberse si sufrió de un infarto o se quedó dormido al conducir de madrugada.

“Esto no es fácil, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo”, comentó el hijo. “Ahorita no estamos contestando muchas cosas porque estamos muy dañados, pero gracias, los queremos y a mi padre cómo lo quiso la gente. Descanse en paz Lupe Tijerina Martínez”.

Lupe Tijerina tenía 69 años al nacer en México en 1953 y se encontraba casado al tener un hijo. Su familia mostró su cariño por él al presentarse en la zona del accidente para cantar varios fragmentos de sus canciones en su honor.

En redes sociales los fans de la agrupación como de Lupe Tijerina expresaron su dolor ante los acontecimientos y dieron su más sentido pésame a la familia.

“Descanse en paz, un buen ser humano, mi más sentido pésame para toda la familia y agradecido con el viejón”, escribió el usuario Gigio.

“Mi más sentido pésame que Dios lo tenga en su Santa Gloria ya que vida fue un gran hombre que le tendió la mano a muchas personas que Dios les de fortaleza para seguir adelante con esta gran pérdida”, comentó por su parte el usuario Ángel.

Los Cadetes de Linares y la confusión del público

El fallecimiento de Lupe Tijerina también causó confusión en algunos al tener el mismo nombre de Don Guadalupe “Lupe” Fidencio Tijerina, cantante y acordeonista que conformó originalmente el dúo de música norteña “Los Cadetes de Linares” y quien murió en el 2016.

Don Lupe Tijerina perdió la vida al sufrir un infarto cuando se encontraba en un concierto en Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Años después y al ser uno de sus familiares, Tijerina Martínez decidió seguir con su legado con su propio conjunto musical.

Tijerina junto a Homero Guerrero conformaron el grupo originalmente, pero tras el fallecimiento de Guerrero en 1982 se convirtió en una de las agrupaciones más plagiadas en la historia del regional mexicano.

Tanto exintegrantes del grupo como otras personas alejadas a la historia de “Los Cadetes de Linares” tomaron el nombre para realizar una gran cantidad de conciertos sin algún impedimento. Esto provocó que años más tarde el nombre se disputara en cortes de justicia de los Estados Unidos.

Dentro de los éxitos de “Los Cadetes de Linares” y que eran cantados también por el ahora fallecido Lupe Tijerina se encuentran algunos como: “Dos coronas a mi madre”, “Las tres tumbas”, “Polvo maldito”, “Regalo de Reyes”, entre otros.

