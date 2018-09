Familia de Kate del Castillo la espera de regreso en Navidad

Verónica del Castillo hace fuertes revelaciones en su libro Tú eres un milagro el cual tardó dos años en escribir.



Es sobre terapias de reiki, cursos de milagros theta healing, con las que ha logrado cambiar creencias a partir de experiencias personales como una persecución donde sintió que la secuestraban.

En una entrevista íntima en su casa, la conductora de noticias nos contó algunos detalles de este texto, cuyo prólogo fue escrito por su hermana Kate del Castillo, de quien adelantó que en diciembre podría volver a casa y también de la salud de su papá don Erik al pensar que llegaba el final de su vida.

“Se trata de historias sobrenaturales como periodista, de casos reales como el secuestro de Laura Zapata, la explosión en Naucalpan, en Xalostoc y como terapeuta a partir del 19S mi parte espiritual, como vidente para sanar a víctimas del sismo, además de que me trataron de secuestrar en Acapulco una voz me despertada y me dictaba para escribir este libro”, expresó.

Aseguró que todo esto que cuenta se lo criticó su hermana “porque ella no creía en estas prácticas, a la editorial le encantó y creo que a cualquier agnóstico o ateo le puede interesar, no es religioso es espiritual”, aseveró.

Este control que ha logrado en su paz interior, le ha servido para enfrentar la salud de su papá don Erik del Castillo, quien recientemente fue operado de dos vértebras que lo dejaron sin caminar, siendo que su recuperación ha sido favorable.

“Gracias a Dios ya camina, está en su etapa de rehabilitación, tocó fondo en cuanto a dolor, nunca había sentido tanto en su vida.

“Lo operaron de la espalda baja, le pusieron ocho tornillos de titanio y cuando lo iban a dar de alta, lo regresaron al quirófano porque se le hizo un coágulo, en ese inter a mi mamá le da un virus y se rompe el dedo chico del pie, por el estrés no pudo manejar tanta emoción”, detalló Verónica.

El gran temor de la familia no fueron las operaciones sino “que muriera en la plancha, a los 84 años no es fácil una operación, fueron dos en una semana, yo me despedí de él inconscientemente, entré en una etapa de duelo, tienes que soltar para darle fuerza a otra persona que es mi mamá”.

Aunque ha estado mejorando, quien pasó momentos de angustia fue Kate, por no poder estar en México por sus problemas legales. “Se sentía frustrada por no poder ayudar, nerviosa, los comunicaba por FaceTime a cada rato por el chat familiar y la pasó muy mal a distancia”.

Tras su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán en octubre de 2015, que le costó ser investigada de lavado de dinero por la PGR, todo indica que la protagonista de la Reina del Sur, cuya segunda temporada está grabando, podrá pasar las fiestas decembrinas con su familia ahora con el nuevo cambio de gobierno con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“Un día antes yo hablé con Marcelo Ebrard y le pedí alguna garantía y después salió la declaración de Andrés que le daba garantías para regresar, ahorita lo que estoy pidiendo es una carta legal a los abogados de que no hay problema, aunque el caso ya está cerrado en la PGR y la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) de que no había delito que perseguir”, comentó Verónica quien es la que ha estado ayudando a su hermana todo este tiempo.

Sin embargo, los más felices con esta noticia son sus papás doña Kate Trillo y don Erik del Castillo por volver a tener a su hija en casa. “Está felices esperemos que en Navidad ya esté aquí, será increíble”, declaró la periodista.

Si en algún momento tuvo celos laborales de que Kate logró entrevistar Guzmán Loera para hacer una película de su vida, la periodista dijo que ella lo hubiera hecho de otra manera.

“Me hubiera encantado tener la entrevista con el Chapo, pero como periodista no me hubiera atrevido a hacerlo libre, me hubiera gustado en cautiverio, la diferencia entre mi hermana y yo es que yo tengo un hijo, y su prioridad para ella es su carrera, como hermana nos arriesgó demasiado como decía Juanga, qué necesidad”, declaró quien ahora se dedica de lleno al cuidado de sus papás mientras regresa su hermana y encuentra trabajo.