De Will Smith a Jennifer Hudson: los famosos se despiden de Quincy Jones tras su muerte

La muerte del músico y productor Quincy Jones este lunes a los 91 años de edad deja en la industria del entretenimiento de Estados Unidos un hueco que difícilmente otra personalidad pueda llenar.

El ganador de 27 premios Grammy (de un récord de 79 nominaciones) y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll murió en la noche del domingo en su casa en el barrio Bel Air de Los Ángeles, rodeado de su familia, que no ha concretado las causas del fallecimiento.

Su figura en el mundo de la música, con una carrera de más de 60 años, era tan respetada que el artista era conocido solo con el apelativo de "Q".

Por ello, artistas y organizaciones musicales han expresado su pesar tras el fallecimiento del afamado productor que trabajó con estrellas de la talla de Michael Jackson y Frank Sinatra.

¿Qué han expresado los famosos tras la muerte de Quincy Jones?

El actor Will Smith fue de los primeros famosos en recordar a Quincy Jones, quien también incursionó en la televisión como productor del programa El Príncipe del Rap que llevó a la fama al protagonista de Bad Boys.

En su mensaje en Instagram, Will Smith consideró a Quincy Jones como mentor, padre y amigo, además posteó una foto durante las grabaciones del show que fue uno de los éxitos en los años 90.

“Él me defendió. Él me nutrió. Él me animó. Él me inspiró. Estaba ahí cuando lo necesitaba. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes como para volar”, expresó Smith.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)

La familia Michael Jackson también lamentó, a través de la cuenta oficial de X, el fallecimiento de Jones.

“El mundo lamenta la pérdida y celebra la vida de Quincy Jones, un talento legendario cuyas contribuciones a la música abarcaron generaciones y géneros. La colaboración de una década entre MJ y Q es incomparable e incluye el álbum más vendido de todos los tiempos. Descansa en paz, Q”, fue el mensaje.

The world mourns the loss & celebrates the life of Quincy Jones - a legendary talent whose contributions to music spanned generations and genres. What an MJ/Q decade-long partnership produced is unmatched and includes the biggest selling album of all time. Rest in Peace, Q.

Recordemos que Quincy Jones fue el productor de Michael Jackson en los discos Thriller", en 1987, y Bad, con los que cambiaron el rumbo de la música pop.

Por su parte, la cantante y actriz Jennifer Hudson expresó que “el mundo no será el mismo sin ti, Quincy”.

“¡Nunca habrá otro Quincy Jones! Ese hombre vivía y respiraba música, y su genio no tenía parangón”, aseguró la llamada "princesa del soul".

There will never be another Quincy Jones ! That man lived and breathed music, and his genius was unmatched. The world won't be the same without you, Quincy. Love always, your Chicago baby, Jhud !