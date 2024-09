Fan de Oasis ofrece devolver regalo que le hizo Liam Gallagher por boletos para su concierto

Un fan de Oasis está dispuesto a regresar a Liam Gallagher un disco de platino que le regaló hace 30 años a fin de obtener boletos para uno de los conciertos que dará la banda británica en su regreso a los escenarios, tras 16 años de haberse separado.

El regreso de Oasis causó furor entre los fans de la banda británica que desde 2009 esperaban un milagro, pues la última pelea entre Liam y Noel Gallagher parecía no tener solución; sin embargo, este 2024 los hermanos hicieron a un lado sus diferencias para volver con varias presentaciones, por el momento, en Reino Unido, Irlanda y Escocia.

La emoción fue tal que sus seguidores hicieron de todo para conseguir boletos. El 31 de agosto comenzó la venta con una masiva participación de los fans del britpop, causando el colapso de la plataforma Ticketmaster y hasta advertencias de la taquillera sobre cancelar las entradas que fueron adquiridas en reventa.

No obstante, alrededor del mundo varias personas se quedaron sin conseguir entradas para algunos de los shows anunciados por la agrupación. Uno de ellos es Anthony Lanni, un fan inglés originario de Stevenage que está dispuesto a devolver un valioso disco de platino con tal de ver a los Gallagher en uno de sus shows.

¿Cómo obtuvo Anthony el disco de Oasis que busca cambiar por boletos para el concierto?

Ante el regreso de Oasis y el no haber encontrado boleto para sus conciertos, Anthony Lanni tomó la difícil decisión de pedir boletos a cambio de regresar un disco platino propiedad de Liam Gallagher que le dieron a Oasis por vender 110 mil copias de (What’s The Story) Morning Glory? en Irlanda, dijo en una entrevista con The Comet.

Al mismo medio, Lanni contó que en 1996, cuando tenía 15 años, él y un grupo de amigos visitaron la casa de Liam Gallagher, entonces ubicada en St John’s Wood, Londres, esperando encontrarlo en esa dirección.

Para su sorpresa, sí acudieron al domicilio correcto y ahí se encontraba Liam, quien un poco molesto los miró por su venta y les abrió la puerta para pedirles un cigarro.

Aunque la bienvenida del menor de los Gallagher no fue la que esperaban, Anthony Lanni se atrevió a pedirle a Liam uno de los discos de oro o platino que el cantante tenía colgados en la pared del pasillo de su casa.

Sin embargo, no imaginaba que Liam se lo daría con la condición de no venderlo.

“Pensé que me iba a dejar mirarlo, pero luego dijo: ‘Si no preguntas, no obtienes’. No lo podía creer (...) Me hizo sentar y me dijo: ‘Mira, he hecho algo bueno por ti, no lo vendas’. Le prometí que no lo haría y todavía lo conservo”, explicó a The Comet.

Y aunque Anthony ha conservado el disco de platino que le dieron a Oasis por su segundo álbum de estudio, después de 29 años busca regresar el regalo a Liam Gallagher a cambio de verlo junto a Noel en un concierto.

"Pensé que podría ser divertido devolverle el disco a Liam y conseguir entradas a cambio. (...) Oasis significa mucho para mí. Fueron mi infancia. Me traje todos los álbumes, todos los singles y fui a todos los conciertos que pude. Estoy devastado por no poder ir, así que poder conseguir entradas significaría absolutamente todo para mí”, expuso.

Anthony Lanni cumplirá 44 años el 30 de julio, cuando Oasis toque en Wembley, Inglaterra, informó The Comet.