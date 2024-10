Fanáticos mexicanos agradecen que Coldplay vuelva a sus orígenes

Aunque con sentimientos encontrados por las declaraciones de Chris Martin, vocalista de Coldplay, sobre el final inminente de la banda en un futuro no tan lejano, sus fanáticos se sintieron más que agradecidos por “Music Moon”, su décimo álbum, el cual ya se puede escuchar íntegro en todas las plataformas.

“En verdad que este nuevo álbum superó todas mis expectativas, porque creo ha sido como una combinación del viejo Coldplay con el nuevo Coldplay. Hay algunas partes en que las guitarras suenan más como es Coldplay, que como fanáticos extrañabamos más.

“Yo en lo personal creo que esa primera banda siempre ha estado presente, pero lo que han hecho es que se han sabido adaptar”, comentó Marco, uno de los miembros del club de fans oficial de Coldplay de Puebla, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar, junto a otras decenas de fanáticos, la reproducción total de disco horas antes de su lanzamiento mundial.

Gossip ¿El fin de una era? Chris Martin asegura que sólo habrá dos discos más de Coldplay

El evento tuvo lugar en el Domo Digital del Papalote Museo del Niño que ofreció un espectáculo estelar inmersivo, que llevó a los fanáticos a transitar por distintas partes del universo, a través de visuales que se proyectaron en la superficie cóncava del recinto.

“Nunca he sido realmente una buena persona, pero creo que de lo que se trata este álbum es de una respuesta a los conflictos que cada uno tiene en su interior, que yo tengo en mi interior, pero también con los conflictos exteriores, para encontrar las mejores respuestas.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, dijo que la banda se retirará luego de su disco número 12. | Foto: Warner Music

"El amor es la respuesta"

“Lo que trata de decir con este álbum es que probablemente el amor es la mejor respuesta, incluso si es difícil hacerlo”, fueron las palabras del mensaje que Chris Martin dirigió a sus escuchas, quienes desde sus butacas cerraban los ojos y sonreían con una muy genuina devoción por la banda.

Te podría interesar: Coldplay desata euforia en India: en horas se agotan entradas a conciertos y hospedaje en hoteles

Con las características letras sencillas, con mensajes claros sobre el amor y la sugerencia de ejercerlo en pro del bien individual y universal, el disco les fue presentado a los fanáticos a través de un viaje cosmonauta, acompañado con temas de estilo sinfónico y ambiental, pero, como es marca casi oficial de Coldplay, con un marcado sentido del pop.

Coldplay se retirará de la música cuando salgasu doceavo disco. | Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

En conjunto, con la experiencia visual, el disco cautivó a los asistentes, la gran mayoría de ellos adolescentes y adultos jóvenes, algunos como segunda generación de fanáticos que esperan poder seguir escuchando cosas nuevas de Coldplay.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Yo me he considerado fan de Coldplay desde 2012, cuando tenía como 11 años. Mi papá fue quien me inculcó su música y es por eso que yo siento ese fanatismo. Me gusta mucho cómo han evolucionado”, finalizó Marco, el miembro del club de fans poblano.