Fans de Green Day celebran su regreso a México en el Corona Capital 2024

Después de siete años de haber visitado por última vez el Corona Capital, Green Day regresa para reafirmar su título como uno de los favoritos del festival. Y es que decenas de fans acudieron exclusivamente para disfrutar de este concierto, que concluye este primer día.

María fue una de estas admiradoras, y viajó desde Tlaxcala para verlos. En entrevista, contó que se volvió fan “gracias a mi hermano, él los escucha desde niño, y me ha contagiado de su música. Mi canción favorita es Holiday”, compartió.

Las actividades iniciaron a las 14:30 horas, con la participación de Water From Your Eyes y Brigitte Calls Me Baby. Además de los actos musicales, también había otras actividades como la rueda de la fortuna, que desde los primeros momentos tuvo una gran afluencia de gente.

En otro punto del festival se encontraba Jesi Martínez, quien afirma que el éxito de Green Day es gracias a cómo abordan sus canciones. “Es su estilo punk qué transmiten con sus canciones, más que nada es algo que nos llama desde que éramos adolescentes”, dijo.

Una de las primeras en presentarse en este cartel fue Alice Phoebe Lou, quien abarrotó uno de los escenarios secundarios. La cantante acudió con su guitarra y muy buen humor, interpretando temas como Glow y Open My Door.