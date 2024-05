Swifties por Palestina: fans de Taylor Swift piden que se posicione por la guerra en Gaza

Las y los fans de Taylor Swift iniciaron una campaña en redes sociales para que la cantante estadounidense de 34 años se posicione contra la guerra en Gaza que ya ha cobrado más de 30 mil vidas.

Con el hastag "SwiftiesForPalestine", los seguidores de la cantante multimillonaria compartieron carteles y mensajes posicionándose en contra de los recientes ataques del ejército israelí en la ciudad de Rafah, la última zona segura que quedaba en Gaza.

Del mismo modo, la campaña a favor de Palestina incluye la creación de "friendship bracelets" o pulseras de la amistad, características del fandom de Taylor Swift, con los colores verde, blanco, rojo y negro, los cuales representan la bandera de Palestina.

En redes sociales ya circulan fotos de las pulseras de la amistad que en lugar de tener palabras que hagan alusión a las "eras" de Taylor Swift, tienen las frases "Free Palestine" o "Palestine"

i love handing out palestine friendship bracelets #SwiftiesForPalestine 🇵🇸 pic.twitter.com/zYeeYNXYoE — maya (@folkloreluvr) May 29, 2024

Swifties piden un posicionamiento de Taylor

Del mismo modo, se ha difundido una carta en la que se menciona que al ser Taylor una artista de talla internacional "su voz tiene la capacidad de impactar y llamar la atención sobre problemas cruciales que afectan a millones de personas en todo el mundo".

"Hoy le escribo para instarle a que se pronuncie contra la actual crisis humanitaria y el genocidio de décadas en Palestina. La situación en Palestina ha llegado a una etapa crítica, especialmente en Rafah, donde se supone que es un lugar seguro para los refugiados, sus campos están siendo bombardeados y destruidos", añade la carta, que aunque no está firmada, cientos de swifties la han compartido.

people who are front row at the eras tour are the ones who could actually make a difference bc taylor IS going to see them especially during the set of red, 1989 and fearless she’s actually looking at people yall need to make these kind of cardboards #SwiftiesForPalestine pic.twitter.com/vwagydeRLO — pcy eras tour d-4 (@hvmangucci) May 29, 2024

Asimismo, la misiva dirigida a Taylor Swift meciona que "su influencia trasciende fronteras y sus palabras tienen el poder de llegar y activar a una amplia audiencia, incluidas personas que desconocen la gravedad del genocidio".

¿Qué ha dicho Taylor Swift sobre el conflicto entre Israel y Palestina?

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamas el pasado 7 de octubre, diversos artistas se han posicionado por el conflicto, algunos mostrando apoyo a Israel y otros hacia Palestina.

Recientemente Catte Blanchet lució en la alfombra roja de Cannes un vestido con colores que hacen alusión a la bandera de Palestina.

Asistentes al #MadridTStheErasTour han llevado carteles para llamar la atención de Swift.#SwiftiesForPalestine pic.twitter.com/V5V6CaZ1ic — TSWIFT MX (@tswift_mx) May 29, 2024

Otros artistas que se han posicionado contra el ataque hacia los palestinos son Dua Lipa, Bella Hadid, Billie Eilish, Mark Ruffalo y Kristen Stewart.

Hasta, Taylor Swift ha sido omisa al conflicto en Palestina, pues no ha mencionado nada directamente y tampoco ha hecho alusión al conflicto como los actores mencionados, quienes se posicionaron ya sea con su vestimenta o hasta con pines.