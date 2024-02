Fans reciben a las voces de “Demon Slayer” previo a estreno de nueva cinta

Tras romper récord de audiencia en la televisión japonesa con la tercera temporada, “Demon Slayer: Kimetesu No Yaiba”, la serie de anime estrena su película, “Demon Slayer: To The Hashira Training”, que llegará a las pantallas mexicanas el próximo 22 de febrero.

Como parte de esta entrega, en un cine al sur de la Ciudad de México, cientos de fans se dieron cita desde muy temprano, a pesar de la lluvia la mañana de este sábado, para convivir con el elenco estelar que da voz a los personajes en japonés y con los de doblaje en español, en la premier denominada “Demon Slayer World Tour”, que incluyó la proyección del filme y del primer capítulo del “Arco del entrenamiento del pilar”, es decir, la cuarta temporada, que se estrenará en la próxima primavera.

“Hola México”, dijo en español Takahiro Sakurai, actor que le presta voz al protagonista “Giyu Tomioka”, el “Pilar del agua”, conmocionando a sus seguidores.

“Me siento lo máximo de estar aquí frente a todos ustedes en este día que está muy lluvioso, digamos que ese es el poder del pilar del agua que hizo que esta ocasión fuera más especial con este clima”, añadió.

Por su parte, Kengo Kawanishi, quien interpreta a “Muichiro Tokito”, un hábil espadachín, expresó que a pesar de no salir en pantalla, sienten el cariño de la gente, “estar aquí enfrente de ustedes las porras y los ánimos, recibir su apoyo, realmente me da mucho ánimo para seguir”, comentó.

En su intervención el productor, Yuma Takahashi, se mostró muy emocionado y agradecido por la aceptación del proyecto en nuestro país, “es un trabajo hecho en Japón y es un orgullo que está culminando en México, todo este amor y recibimiento nos lo llevamos hasta casa”, expresó.

A la premier también asistieron los actores de doblaje Marc Winslow, quien le da vida al “Pilar del agua” y Armando Corona que encarna el papel de “Muichiro”, quienes también se llevaron la ovación de los asistentes, que lucieron atuendos de los personajes de la serie con pelucas de colores, espadas ficticias y prendas en tonalidades llamativas.

“‘Demon Slayer’ para mí significa unión, amistad; el anime es algo maravilloso, un común denominador entre todos los que estamos aquí, aporta valores historias, de todo un poco, música, imagen y lo más importante, corazón”, comentó Winslow.

Durante el evento y como parte de la sorpresa especial para el público, el elenco interpretó una escena en ambos lenguajes, provocando ovaciones entre los fanáticos.

UN ENFRENTAMIENTO ENTRE HUMANOS Y DEMONIOS

La historia del anime del momento, está basada en el manga shōnen (género dirigido a varones adolescentes) de Koyoharu Gotōge, que se desarrolla en la era Taisho de Japón, en la que un joven llamado “Tanjiro Kamado” vende carbón, pero se enfrenta a una tragedia cuando su familia es atacada por un demonio. Su hermana menor sobrevive pero convirtiéndose en una de esas criaturas, por lo que “Tanjiro” decide ser “un asesino de demonios” para que su hermana sea nuevamente humana.

El próximo estreno revive el final de la tercera temporada, que se une con el inicio de la cuarta, en el cual, “Tanjiro” y sus amigos se preparan para entrenar junto a los “Hashira”, quienes son los cazadores de demonios más poderosos del mundo, pero su preparación se verá afectada cuando las “Lunas superiores” (demonios de alto rango) hagan su aparición.

Cabe hacer mención, que esta es la segunda ocasión que se realiza este evento, pero en la primera se presentó la voz original de “Tanjiro”, protagonista de la saga y su actor de doblaje.